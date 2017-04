Rusové vyzývají své hvězdy kvůli olympiádě: Zabalte to v NHL a vraťte se

Vedení ruského hokeje chce, aby před příští sezonou co nejvíce ruských hráčů opustilo NHL a připravovalo se na olympijský turnaj v klubech Kontinentální ligy. Elitní zámořská soutěž v pondělí rozhodla, že hokejisty na únorové olympijské hry do Pchjongčchangu nepustí.

Předseda výkonného výboru Arkadij Rotenberg prohlásil, že svaz udělá vše pro to, aby letos zamezil odchodům ruských hokejistů do NHL a naopak všechny ruské volné hráče ze zámoří získal pro kluby KHL. Nabídl rovněž právní pomoc hokejistům, kteří by i přes platné smlouvy v Kanadě a USA chtěli na olympiádě hrát.

Takovým postojem se dlouhodobě netají zejména útočník Alexandr Ovečkin z Washingtonu. Zopakoval ho i po pondělním verdiktu NHL. "I kdyby se mě kdokoli snažil přesvědčit, abych (na olympiádu) nejel, bude mi to jedno. Prostě pojedu," řekl Ovečkin.

Podobně se vyjádřil také jeho spoluhráč Jevgenij Kuzněcov. Majitel kubu Ted Leonsis nicméně avizoval, že je připraven Ovečkina do Koreje pustit stejně jako další reprezentanty v týmu Capitals, pokud o to projeví zájem.