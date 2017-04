Lucemburské Nagano! Český rodák dovedl trpaslíka k postupu

Mistrovství světa v Německu a Francii už je za dveřmi, jenže hokejoví trpaslíci už mají souboje za sebou. Nižší divize znají své vítěze a poprvé v historii se mezi ně zařadili hokejisté Lucemburska, kteří ve finále Divize III v bulharské Sofii zdolali domácí výběr 10:4.

Země, která je členem IIHF od 23. března 1912, se tak dočkala svého prvního titulu. Ten jí zajistil postup do B Divize II, kam se vrací poprvé od roku 2004, kdy z něho spadla. Lucembursko si navíc pro titul dokráčelo stylem start – cíl.

V základní skupině v konkurenci SAE, Gruzie a JAR neztratilo ani bod a v prvním utkání zvítězilo nad Spojenými arabskými emiráty dokonce 17:0! V play off pak smetlo Hong Kong 8:1 a v boji o postup narazilo na domácí Bulhary, kterým nastřílelo deset branek.

