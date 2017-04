Historický úspěch! Jižní Korea slaví první postup do elitní skupiny MS

Rakušané na šampionátu divize IA v Kyjevě prohráli jen úvodní zápas s Kazachstánem (2:3), ve zbytku turnaje už dostali jen jeden gól a postup završili drtivou výhrou 11:0 nad Polskem.

Korejci si druhé místo a historický postup zajistili v samostatných nájezdech závěrečného utkání proti domácí Ukrajině. Získali v nich klíčový bod, díky němuž v konečné tabulce vyrovnali bilanci Kazachstánu, a v jejich prospěch při rovnosti rozhodlo vítězství ve vzájemném utkání 5:2.

VIDEO: Tento vítězný nájezd poslal Jižní Koreu poprvé do elitní skupiny MS!

South Korea are FINALLY going to the 2018 IIHF World Championships. They are clearly excited pic.twitter.com/wJ3aADO9TJ