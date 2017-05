Co dnes dělají poslední mistři světa? Pokus o restart i trénování na Floridě

Zlato je naše! Už je to sedm let, co čeští hokejisté naposledy slavili titul na mistrovství světa. • FOTO: Pavel Mazáč (Sport)

Páni, to to letí! V úterý uplynulo přesně sedm let od posledního vítězství českého národního týmu na mistrovství světa v hokeji. Reprezentace pod vedením kouče Vladimíra Růžičky tehdy dosáhla nejcennějšího kovu v Kolíně nad Rýnem. Tedy na místě, kde letos triumfovalo Švédsko. Vedle Jaromíra Jágra či Jakuba Voráčka stále hraje většina hráčů z mistrovského kádru. Webový portál iSport.cz se zaměřil na několik opor, které dovedly Česko ke zlatu. Jak se dál vyvíjela jejich kariéra?