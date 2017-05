Růžička: Češi vždy uměli improvizovat, musíme se vrátit k tomu, co umíme

Je to i v nás, trenérech! Vladimír Růžička, kouč dvojnásobných mistrů světa, nechce po sérii neúspěchů tvrdit, že je v českém hokeji všechno špatně, ale nabádá k lepší práci mužů na střídačce napříč kategoriemi. „Kritizujeme hráče, ale je to o nás trenérech. Hlavně u mládeže. Pokud si hokejisty nevychováme, tak je nikdy mít nebudeme!“

Byl to on, kdo ze střídačky dovedl reprezentaci k posledním dvěma titulům (v letech 2005 a 2010). Ten před sedmi lety se urodil v Německu a aréně, v níž vrcholil i uplynulý turnaj. Ovšem bez české účasti… „Musíme si všichni uvědomit, že je třeba dát hlavy dohromady a s hokejem pohnout. Ale nejenom o tom mluvit,“ tvrdí chomutovský boss.



V roce 2010 byl s vámi na střídačce při zlatém šampionátu jako asistent i současný trenér Josef Jandač. Jak se vám teď jevil? Nebyl až moc klidný? I v porovnání s tím, jak vedl extraligové týmy?

„Já ho viděl jenom v televizi, nechci z toho dělat závěry. Každý má nějaký projev a věří něčemu jinému. Já jsem impulzivnější, Pepa vypadá, že se o dost zklidnil.“

Nebylo to až moc?

„Tohle se vždycky hodnotí podle výsledku. Když se něco povede, tak trenér to dělá dobře, i když řve, nebo je v klidu. Když je neúspěch, hledá se to ve všem možným. Buď že je kouč moc v klidu, nebo tam naopak moc řádí… Po turnaji každý všechno zná a ví. Ale ono to není zase tak jednoduchý si tam stoupnout na střídačku a pokusit se pro celou Českou republiku vybojovat medaili. Je to úplně něco jiného, než když to člověk pozoruje na dálku. Chápu, že se objevují nejrůznější názory, nemá cenu říkat, že je s naším hokejem všechno dobrý. Ale zase nemůžu souhlasit s tím, když někdo tvrdí, že děláme všechno špatně. To zase ne.“

Co by se podle vás mělo změnit?

„Podle mě si musíme zachovat náš hokej. Je dobře, že se snažíme od dalších velmocí vzít si dobré věci, ale nesmíme to zase celý kopírovat. Nedovedu si představit, že by Kanada nebo Rusko začaly dělat jiný hokej než ten svůj. I my bychom se měli vrátit k tomu, co umíme.“

Vytrácí se česká škola?

„Trochu jo. Je třeba mít takový ten vyčůraný hokej s kombinací. Čeští hráči vždycky uměli improvizovat, udělat něco, co ostatní překvapilo. Takže to je třeba zachovat. My jsme přece jiná nátura než Kanaďani. Taky nesouhlasím s tím, že je to všechno v hráčích. Je to i v nás, trenérech!“

Je třeba lépe hokejisty vychovávat?

„Ano. Hlavně v mládeži je třeba líp pracovat. Ono se to potom nahoru pomalinku vypiplá. Ti nejmenší to musejí mít zpestřené nejrůznějšími hrami, aby je to bavilo. I proto, aby se odmala zdokonalovali a byli připravení na zápasy. Protože pořád je spousta hokejistů, kteří jsou sice super v trénincích, ale přijde utkání, a jsou poloviční. No, a samostatnou kapitolou jsou tréninky u dorostu nebo juniorů.“

