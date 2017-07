Ruský plán s hvězdami na OH drhne. Opory naopak prchají do NHL

Dali to jasně najevo. Když NHL na začátku dubna oznámila, že se olympijský turnaj v roce 2018 obejde bez jejich hráčů, ruské kluby hned vycítily šanci. „Hvězdy? Pojďte hrát do KHL, budete doma, dostanete minimálně stejné peníze jako v Americe a navíc si zahrajete na olympiádě,“ lákaly na zajímavé výhody. Žádný exodus do Evropy se ovšem nekoná, spíš naopak.

Na vábení mecenášů s plnými pytli rublů nevyslyšel (zatím) nikdo. Většina hráčů, kterým končila po minulé sezoně smlouva a mohli tak potenciálně ohlásit návrat do vlasti, podepsala v NHL dlouhodobé smlouvy. Jevgenij Kuzněcov a Dmitrij Orlov ve Washingtonu, Nikita Zajcev v Torontu. I vyhlášený svéráz Alexandr Radulov se dohodl na kontraktu s Dallasem.

Absolutně v rozporu s ruským plánem vytvořit v jihokorejském Pchjongčchangu, kde se budou nadcházející Hry konat, hvězdnou sestavu, jsou odchody největších opor sborné posledních let právě do NHL. Vadim Šipačov si poprvé v kariéře vyzkouší nejslavnější ligu v dresu nováčka z Las Vegas, jeho dlouholetý útočný parťák Jevgenij Dadonov se upsal Floridě, angažmá v Coloradu si zkusí obránce Andrej Mironov. O návratu do NHL navíc nadále jedná i Ilja Kovalčuk.

Někteří však možnost zahrát si NHL kvůli olympijskému turnaji stopli. Maxim Šalunov z Novosibirsku rokoval s Chicagem, touhu odejít měl i útočník Omsku Anton Burdasov. „Rozhodnutí NHL ohledně olympiády donutilo oba zůstat v Rusku. Chtějí působit v nejlepší lize světa, ale pro hodně Rusů je šance zahrát si na olympijském turnaji životním snem,“ potvrdil jejich důvody hráčský agent Šumi Babajev pro AFP.

Přestupy opačným směrem do rok od roku stále více uvadající KHL nepřibývají, počet ruských hráčů v NHL každou sezonou stoupá (viz tabulka). Návraty sice ohlásili Roman Ljubimov, Michail Grigorenko (oba CSKA Moskva) nebo Sergej Kalinin (Petrohrad), nicméně u nich šlo spíše o to, že se v zámoří neprosadili. Jinak nikdo, na nové kontrakty v NHL ovšem stále čekají například veterán Andrej Markov nebo Nail Jakupov, jednička draftu v roce 2012.

I přes to všechno a fakt, že zlaté medaile Rusové na olympiádě naposledy slavili před čtvrt stoletím, jsou největším favoritem na nejcennější kov. Alespoň podle sázkových kurzů.