Ajaj… Nečas se v Brně zranil, nedohrál přípravu a skončil v nemocnici

Nebyl to vůbec hezký pohled. Martin Nečas se během druhé třetiny duelu se Švýcary svíjel na ledě, bez cizího zavinění padl k zemi a těžko se zvedal. Ve 34. minutě pro něj ostrý návrat do Brna skončil, s pomocí parťáků se odbelhal do kabiny, kde nad ním lékaři týmu začali pracovat.

Diagnóza? Zřejmě natažený břišní sval. Snad… Mladí reprezentanti v prvním ostrém přípravném duelu pod vedením Filipa Pešána srazili soka 4:1, ve středu se hraje odveta.

Blbá náhoda. K vzteku premiéra, v níž Martin Nečas doma poprvé nastoupil bez košíku na helmě. Obletovaný centr zřejmě zajel na úzkém ledu arény brněnské Techniky do rýhy, ztratil balanc a neštěstí bylo na světě. Hned se chytil za břicho, rysy v obličeji se mu zkřivily.

Po mači putoval na podrobné vyšetření do špitálu, ještě předtím se svěřoval iSport.cz: „Uvidíme v nemocnici, snad nepůjde o nic závažného,“ doufal, přitom věděl: „Teď to určitě bude o klidovém režimu. Hlavně doufám, že to nebudou natržené břišní svaly. Cítil jsem je už předtím a teď jsem udělal nějaký špatný pohyb a bylo to. Hlavní je, že kluci vyhráli,“ těšilo ho u kabiny týmové vítězství 4:1.

Natržené břišní svaly jsou polízanice. Nečitelné zranění, které si žádá pauzu. No jo, jenže jak dlouhou? „Bylo mi řečeno, že natažené a natržené břišáky bolí zhruba stejně, tak teď těžko říct. Věřím, že to bude v pohodě.“

Ač mu do zpěvu nebylo, rozjásaná kabina mu vylepšovala náladu. Martin Nečas cítí, že se u dvacítky rodí něco velkého. „Za sebe říkám, že je super, že k nám přišel trenér, který hrál s Libercem super hokej. Pan trenér tam zavedl moderní styl hokeje a teď přenáší k nám. Myslím, že na mistrovství světa do Buffala přivezeme výborný hokej. Takový, který ve světě platí.“

Martin Nečas se během posledních měsíců stal jedním z nejsledovanějších hráčů českého hokeje. V minulé sezoně zaujal neohroženou průbojností v dresu extraligové Komety, v osmnácti letech sebral mistrovský titul a tučným písmem se zapsal do bloků náhončích pro NHL. V nedávném draftu jej nemohlo minout první kolo, z pozice č. 12 se stal první volbou Caroliny a bourákem budoucnosti Hurricanes.

Po podpisu tříletého kontraktu s týmem NHL, která mj. obsahovala příjemný podpisový bonus ve výši 6,3 milionu korun, se z nováčkovského kempu vrátil domů. Do Komety? Ano. Ale zda její dres znovu navlékne, není jisté.

Rozhodne se až na hlavním kempu Hurricanes v září, není vyloučené, že si ho vedení klubu bude chtít „hlídat“ z bližší vzdálenosti. „V Carolině mi řekli, ať se co nejlépe připravím na zářijový kemp a tam se ukáže. Je to na domluvě mezi mnou, agentem a klubem. Měl jsem plán pro příští sezonu zůstat v Brně, ale těžko říct, jak to nakonec dopadne,“ sám nemá jasno, jak se jeho příběh vyvine.

Stávající mlhu přifoukla včerejší nehoda. „Fakt nevím, na jak dlouho to bude…“