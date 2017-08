Řežba v olympijské přípravě! Kanaďané se pořádně porvali s Rusy

Brandon Kozun, Jesse Blacker, Maxime Noreau či Michail Grigorenko. Tyhle jména vás sice neoslní tak, jako Sidney Crosby či Alexandr Ovečkin, ale stále to neznamená, že od nich neuvidíte pořádný hokej. Navíc všichni tihle borci, jak včera ukázali, jsou nadšení z možnosti nosit národní dres a prát se o šanci hrát na olympijském turnaji.

Kanadský tým vedený koučem Williem Desjardinsem sice přestřílel domácí mužstvo v poměru 36-22, ale výhru díky trefě bývalého útočníka Philadelphie Romana Ljubimova z přesilové hry přece jen bral ruský tým.

Za Kanadu se trefila šestka draftu 2005 Gilbert Brule a třicetiletý bek Maxim Noreau. Ten se zapojil také do nejzajímavějšího momentu celého utkání - hromadné rvačky.

Emoce se rozvířily u kanadské střídačky a načal je jeden z hostujících hráčů, který nečekaným úderem složil domácího borce. Pak už začaly létat pěsti. A zapojil se také Justin Azevedo, bývalý útočník už zaniklého týmu Lev Praha.

Even though it's just a preseason for Team Russia-2 and Team Canada, it's still good old time 🇷🇺 vs 🇨🇦 game. #SochiHockeyOpen pic.twitter.com/Tl84L5YdI0