Kanada zostra, USA na pohodu. Jaká je příprava zámořských týmů na OH?

Hokejový turnaj na olympijských hrách 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu bude po čtyřiadvaceti letech bez profesionálů z NHL, ale to neznamená, že nepůjde o prestižní podívanou. Rusové dávno lákají své známé tváře do KHL s vidinou reprezentačního dresu a ukazuje se, že ani zámořské velmoce Kanada s USA nehodlají vůbec nic ponechat náhodě. I když přístupy obou zemí jsou trochu jiné.

Šéfem kanadské střídačky bude šedesátiletý Willie Desjardins, který poslední tři roky vedl v NHL tým Vancouveru. Nabídky z ligy stále měl, ale vybral si vedení národního mužstva. I to o lecčems svědčí, Kanada bere olympiádu vážně a pokusí se získat třetí zlatou medaili v řadě. Což bude především proti nadupanému týmu Ruska pořádná výzva.

Proč? Rusové mohou využít služeb Ilji Kovalčuka, Pavla Dacjuka, Andreje Markova, Michaila Grigorenka a dalších větších či menších hvězd. Kanaďané oproti tomu budou skládat tým ze svých borců působících v Evropě a hráčů z AHL, jenž nemají smlouvu pro působení v NHL.

Kdo bude podrobně sledovat tým s javorovým listem na dresu, měl by si tedy začít zvykat na jména jako Derek Roy, Max Talbot, Mason Raymond, Ben Scrivens či Kevin Klein. Neznámí skutečně nejsou, nekvalitní také ne, ale kdo ví, jak obstojí na tak velkém turnaji.

Kanaďané proto pro jistotu začali pod vedením generálního manažera Seana Burkeho sledovat situaci už před rokem a minulý týden se dokonce jedna část adeptů představila na turnaji Soči Hockey Games. Čeká je také například účast na Karjala Cupu a Spengler Cupu. Je vidět, že tým nechce jet na velký turnaj nepřipraven.

„Aspoň lépe uvidíme, s jakými hráči pracovat, jaký zvolit systém a čemu je třeba se přizpůsobit," řekl asistent generálního manažera Martin Brodeur.

Na únorovém Channel One Cupu se pak bude rozhodovat. Podle Burkeho už z velké části bude jasné, kdo dostane povolávací rozkaz pro Pchjongčchang. „Někdo se pak ještě vynoří, někdo vypadne, ale v tu dobu už za sebou budeme mít tolik práce, že finální představa už by měla být daná," řekl Burke pro The Score.

„Využijeme všechny naše zdroje a nenecháme nic náhodě. Chceme být připravení nejlépe, jak to jen půjde," dodal.

USA: Hráče budeme pozorovat

Američané kolem turnaje rozhodně takhle nekřepčí. Vše počíná trenérem Tony Granatem, který souběžně bude koučovat také univerzitní tým Wisconsinu v NCAA.

Z této ligy by také mohl vybírat hráče. Na mysl přichází například jména jako Jordan Greenway a Troy Terry, tedy borci, kteří pomohli týmu USA k lednovému juniorskému zlatu. V Evropě tolik protřelých mazáků nepůsobí, jména jako Nathan Gerbe, Keith Aucoin či David Leggio moc respektu nebudí.

Generální manažer amerického týmu Jim Johansson si začal v hlavě tvořit širokou soupisku teprve před pár týdny a rozhodně nebude tak pečlivý, jako jeho protějšek Burke. „Obecně víme, jací hokejisté to jsou. Nebudeme lítat po světě, abychom v prosinci měli jasno. Budeme spíš pozorovat, jak se jim v ročníku bude dařit," ubezpečil Johansson, který již dříve působil v manažerské pozici u juniorských i seniorských týmů.

V akci bude tým v průběhu roku na jediném evropském turnaji, a to na listopadovém Deutschland Cupu, kde vyzve například Rusko, nebo Slovensko. Hodně práce tedy bude na realizačním týmu, ten by měl pomoci vytvořit pohodu a dobrou partu. A to rychle!