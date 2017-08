Tentokrát bez omluvenek, věří Jandač. Pro olympiádu myslí i na Eliáše

Na reprezentační lavičce má za sebou již Světový pohár i mistrovství světa. V nadcházející sezoně absolvuje hlavní trenér Josef Jandač olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu, kde bude kvůli zákazu NHL spoléhat pouze na borce z Evropy. „Kluci z KHL cítí, že mají možná největší šanci se na olympiádu dostat. Pevně věřím, že budou ochotní," řekl kouč národního týmu na první tiskové konferenci v úvodu reprezentační sezony, ve které Češi odehrají minimálně 29 utkání.

Jak osobně vnímáte rozhodnutí vedení NHL o neúčasti hráčů ze zámoří na olympiádě?

„Takové to prostě je. Nijak toto rozhodnutí neovlivním, není to moje starost. Pro mě je nejdůležitější informace, že se musíme spolehnout na hráče z Evropy, nebo hokejisty s jednocestným kontraktem v AHL. Druhý případ se nás vlastně vůbec netýká. Nechci říkat, zda máme či nemáme větší šance na úspěch. Prostě bude olympiáda zajímavější. Věřím, že pro fanoušky to bude stále skvělá zábava.“

Do kdy plánujete s realizačním týmem sestavit širší olympijský kádr?

„Na základě regulí turnaje si musíme do 15. září sestavit tzv. longlist, tedy seznam, na kterém jsou všichni potencionální hráči, kteří by mohli na olympiádě nastoupit. Momentálně máme zhruba 70 jmen, ke kterým do termínu uzavření určitě ještě pár hráčů přibude. Neradi bychom na někoho zapomněli. Nechceme se dostat do situace, ve které by nějaký hráč skvěle rozjel sezonu, a pak zjistíme, že není na longlistu. Můžeme tam mít rovněž zkušené kluky, kteří už mají něco za sebou. Je výhodou, že na olympiádě se hraje jen pár zápasů a koná se během sezony. Ne v závěru, kdy jsou tito hráči zmožení. Z toho důvodu bude seznam široký.“

Na vašem longlistu se tedy může v případě, že bude pokračovat s aktivní hokejovou kariérou v Evropě, objevit i Patrik Eliáš?

„I to je možné, ale rozhodně nebudeme nikoho přemlouvat.“

Berete jako výhodu, že svůj výběr zaměříte pouze na evropské hráče, které můžete vyzkoušet na turnajích Euro Hockey Tour?

„Určitě je to snazší. Přeci jen máme znalost evropský hráčů odzkoušenou. Hráče pozveme a podíváme se na ně. Máme však zkušenost z minulých ročníků, kdy nám přišla řada omluvenek a několik zranění. Nechci předjímat, zda bude kompletní olympijský tým na turnaji ve Finsku nebo na Channel One Cupu. Uvidíme, máme prostor na dvou akcích. Každý rok se nám navíc stalo, že došlo k nějakému překvapení, kdy jeden z hráčů překvapil nad rámec.“

To je pak otázkou, zda takový hráč bude na vašem longlistu…

„Snažíme se ho dělat hodně široký. Kdyby se opravdu stalo, že by hráč, který bude v sezoně zářit, nebyl na longlistu, tak věřím schopnostem nového generálního manažera Milana Hniličky.“ (směje se)

V předešlých sezonách jste na první dva reprezentační turnaje nezval nebo se vám omluvily hvězdy z KHL. Budete jich chtít letos vzhledem k přípravě na olympiádu povolat co nejvíc?

„Já věřím, že v tomhle směru nebudou žádné omluvenky. Kluci z KHL zřejmě cítí, že je olympijská sezona a mají daleko větší šanci se na turnaj podívat kvůli absenci hráčů z NHL. Takže pevně věřím, že ochota bude.“

Ze zámoří se po letech vrátil gólman Marek Mazenec nebo útočník Andrej Nestrašil. Budete na ně brát výraznější zřetel?

„Příchod Mazance je pro nás jedině dobře. Zvedne se nám konkurence v brankovišti. Jsem si jistý, že je to kluk, který o olympiádu bude bojovat. Andreje budeme jistě sledovat, ale má za sebou vážně zranění a po něm šla jeho forma docela dolů. Cesta do Evropy je pro něj zřejmě restart. Určitě na něj budeme myslet.“

Na dvojzápas se Slováky v Třinci a Žilině, kterým začínáte reprezentační sezonu, jste nominoval celkem 14 nováčků, kteří jsou převážně z extraligy. Jaký byl hlavní důvod?

„Chtěli jsme dát zkrátka prostor dalším klukům, co mají potenciál pro mezinárodní hokej. Všechny je chceme vidět. Nadcházející sezona bude navíc velice náročná a během ní nelze vyloučit zranění. V minulých ročnících jsme během léta pořádali kempy pro mladé. Letos jsme využili srpnového dvojzápasu se Slováky.“

Na federální derby se Slovenskem se jistě těšíte, viďte?

„Samozřejmě, že se těším. Doufám, že díky tomu nalákáme lidi na hokej i během léta.“ (usmívá se)

Bude některý z debutantů na vašem olympijském longlistu?

„Samozřejmě. Většina z nich tam napsaná bude.“