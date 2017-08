Dravce povede proti Slovensku kapitán Lenc. Rozhodly zkušenosti, říká Jandač

„Je to kluk, který už s nároďákem přece jenom něco odjezdil a má zkušeností z turnajů Euro Hockey Tour, tak jsme zvolili jeho,“ vysvětlil volbu trenér Jandač. Céčko Lencovi přistane na dresu i proto, že původně nejzkušenější hráč výběru Richard Jarůšek, se přes srazem omluvil. Trenéři místo něj nikoho dodatečně povolávat nebudou. Leda, že by se některý z dvanácti útočníků zranil.

„Obvolal jsem všechny účastníky Ligy mistrů a Ríšu Jarůška ze začátku Mountfield bez problémů uvolnil, ale asi tam došlo k nějakým posunům,“ vrací se k premiérové omluvence sezony Jandač. „Volali mi hradečtí trenéři s tím, že ví, že jej uvolnili, ale že by jej docela potřebovali do hry. Jestli mají nějaké marody, to nevím, ale neměl jsem problém jej uvolnit. Záleží nám na tom, aby na klubové scéně výsledky byly. Respektujeme Ligu mistrů.“

V aktuálním výběru tak jsou dva brankáři, osm obránců a dvanáct útočníků. Pokud se nikdo nezraní, mělo by to tak i zůstat. „První trénink byl slušný, ze začátku tam nebyla kvalita provedení úplně ideální,“ říkal Jandač. „Taky je to o tom, že jsou kluci možná malinko nervózní. A je pořád začátek sezony, celkově jsem spokojen.“

Brankáři Patrik Bartošák a Miroslav Svoboda by se měli o zápasy proti Slovensku podělit. „Každý dostane jeden zápas. Bartošák začne tady a Svoboda bude chytat na Slovensku,“ nastínil kouč.

JAK TRÉNOVALI

Brankáři

Bartošák, Svoboda

Obrana

Šulák, Dvořák

Klok, Sklenička

D. Musil, Pyrochta

Němeček, Kalina

Útoky

Lenc, P. Musil, D. Kaše

P. Straka, Stach, Indrák

Uher, Herman, M. Hanzl

Šťastný, Tomášek, Tomeček.