V Detroitu zazářil a chválil ho i slavný Chelios. Potěší to, přiznal Šulák

Raketou na Mars! V hokejových kabinách zní po zápasech tento šlágr často, ovšem snad jen Libor Šulák v raketě i letí. Před dvěma lety se nedohodl na smlouvě s Chomutovem, šel „o patro níž“ do Znojma, aby se odtud vystřelil až na mistrovství světa a k nováčkovské smlouvě s Detroitem. Na kempu nováčků jej chválil i legendární Chris Chelios. Třiadvacetiletý bek z Pelhřimova letí dál. Jaká bude příští mezistanice? NHL nebo olympiáda? Pokud by totiž v Detroitu místo nevybojoval, mohl by jít do finského Lahti a tam bojovat o reprezentační dres.

„Někdy to tak je a je to pěkný,“ uculuje se urostlý chlapík na reprezentačním srazu v Třinci. „Když jsem odcházel z Chomutova a někdo by mi řekl, že za dva roky podepíšu nováčkovskou smlouvu v NHL, tak bychom se tomu zasmáli. Tak to někdy prostě je. Když vydržíte v píli a nezanevřete, tak se štěstí otočí ke každému.“

Jaké to bylo na nováčkovském kempu Detroitu?

„Byla to moje první zkušenost s NHL týmem, ani jsem nevěděl, co to obnáší a jak to tam vypadá. Určitě to pro mě byla zkušenost a výzva do budoucna. Vidět organizaci, zjistit, jak se tam pracuje, jak pracují mladí hráči, byl jsem spokojený.“

Šly o vás pochvalné reference, jak jste je vnímal?

„Byli tam všichni z organizace, i hlavní trenér Detroitu, tak je to jedině dobře. Rozhodne se ale až teď, kdy poletím na hlavní kemp 8. září. Tam se rozhodne, kam dál povedou moje další kroky. Jestli zpátky do Evropy, nebo tam zůstanu.“

Jak vám znělo, když vás chválil i Chris Chelios?

„To je super! Jen ho tam vidět v kabině bylo dobrý, to potěší.“

Řešíte hodně, co s vámi dál bude?

„Teď jsem na to myslet nechtěl. Chtěl jsem být co nejvíc s rodinou a užít si malého syna. Má rok a tři měsíce, je už hodně aktivní, je s ním legrace. Když odjedu, zůstanu bez něho dlouho, tak jsem to vůbec neřešil. Prostě tam (kemp Detroitu) přijedu a uvidí se. Furt se mám kam vrátit, to je dobré. nemusím myslet na to, že když to nevyjde, tak budu muset něco shánět. V tom mám výhodu.“

I rodina může rozhodovat?

„Jsou dvě možnosti. Buď neudělám první tým Detroitu a budu se vracet do Evropy, do Lahti. Nebo tam zůstanu a budu se rvát o místo. Rodina půjde tam, kam půjdu já, to je jasné.“

NHL nebo olympiáda? Co se vám vlastně honí v hlavě, co víc láká?

„No... Tohle budu řešit, až co mi řeknou v Detroitu. Když je šance zabojovat o místo v Detroitu, tak o ni zabojuju. Když se ale naskytne šance a trenéři budou chtít, rád bych reprezentoval na olympijských hrách, to je nejvíc.“

Je to i tom, jestli se na kempu probojujete mezi osm beků Detroitu, nebo budete o místo bojovat i na farmě?

„To právě vůbec nevím, jak se rozhodnout. Jestli zvážit farmu a čekat, nebo odejít do Evropy. Jestli odejdu do Evropy, tak šance na NHL bude až po sezoně ve Finsku. Kdybych zůstal na farmě, tak by šance mohla přijít dřív, kdyby se dařilo. I kvůli řeči by to bylo lepší. Uvidíme.“

V Lahti už jste se byl podívat?

„Ano, byl jsem tam týden na suché přípravě. To bylo super, že jsem se seznámil.“

Teď vás čekají dva přípravné zápasy se Slovenskem. Ve středu v Třinci a ve čtvrtek v Žilině, strach ze zranění před odjezdem na kemp nemáte?

„Vůbec, to se vám může stát i v letní přípravě nebo kdekoliv na ledě. Zranění se může stát, to je jasné, ale když si to budete připouštět, tak to přijde. Naopak. Jsem rád, budu mít alespoň dva zápasy za sebou a budu rozehraný.“