Nemůžu si dovolit špatnou sezonu, tuší nováček národního týmu Svoboda

Poslední dva roky má hodně nabité. V Torontu zazářil na mistrovství světa do 20 let v roce 2015, potom si na nováčkovském kempu v Edmontonu zahrál vedle Connora McDavida, v minulé sezoně pomohl Jihlavě do extraligy, vyměnil Třinec za Plzeň a teď se premiérově dočkal pozvánky do české reprezentace. Brankář Miroslav Svoboda (22) má před sebou průlomovou sezonu. I když se sám podobnému výrazu brání.

„Každá sezona je jakoby průlomová, protože v takovém věku, v jakém jsem, si nemůžete dovolit mít nějakou extrémně špatnou sezonu. To se pak špatně honí zpátky,“ vysvětluje vsetínský rodák. „Pro mě je každá další sezona průlomová. Uvidíme, budu dělat všechno pro to, abych se posunul.“

V Třinci jste působil v juniorce, je pro vás reprezentační premiéra právě v Třinci speciální?

„Asi jo. Mám to blízko domů do Vsetína, byl jsem v Třinci pět let a rád to tu zase po roce vidím. Na zimáku jsem tady byl naposledy vloni v létě. Hodně lidí tady znám, je to příjemné.“

Ve středu by měl ovšem v Třinci proti Slovensku chytat Patrik Bartošák, vy byste měl naskočit do odvety v Žilině. Neměl byste to radši osobně naopak?

„To je jedno. (usměje se) Jsem moc rád, že jsem pozvánku dostal a uvidíme, jak to dopadne. Musím se snažit. Ano, tady v Třinci by to pro mě bylo specifické tím, že jsem tady hrál a znám to tady. Ale na druhou stranu, druhý zápas je zase lepší v tom, že mám o den víc na trénink.“

Na Slovensku to může být ze strany soupeře před jeho fanoušky větší hukot, ne?

„Zase už budeme trochu vědět, co hrají, jací tam jsou hráči a na co si dát pozor. Z tohoto pohledu budu mít jakoby výhodu, protože Petr Jaroš (trenér brankářů) se určitě podívá, jak hrají přesilovky, jak v útočném pásmu. To budu vědět a může to být moje jakoby výhoda.“

Na mistrovství světa do 20 let jste hrál v roce 2015 - čekal jste, že časem přijde pozvánka i do áčka?

„V hokeji se čekat nedá nic. Musíte pořád pracovat naplno a doufat, že to vyjde. Jsem rád, že to přišlo takhle brzo. Ale musím se hlavně soustředit na začátek ligy v Plzni, abychom hráli dobře a vyhrávali. Když mančaft vyhrává, tak jde všechno líp.“

V Plzni se brankářsky „nakopli“ Mazanec, po něm Machovský. Vnímáte, že to je šance i pro vás?

„Mohla by. Mazanec tam chytal rok, Matěj Machovský čtyři roky. Cesta je dlouhá. Budu se snažit dělat vše pro to, aby Plzeň vyhrávala. Uvidíme, jak si se Sašou Hylákem zápasy dáme. Klíčové je, abychom vyhrávali.“