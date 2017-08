Třískl s kariérou, pomůže Slovensku. Cítil jsem morální potřebu, říká Lašák

Premiéru bude mít osmatřicetiletý Ján Lašák pikantní. Dnes v Třinci proti českému týmu. „Vidíte, to je zajímavé,“ usmívá se bývalý gólman, který si v extralize vypracoval velké jméno. Mistrovský titul získal s Pardubicemi i Libercem. „Já nevěřím na náhody, všechno je třeba si zasloužit. V každém případě to pro mě bude velmi příjemné.“

Brusle jste pověsil na hřebík, drží pevně? Je váš konec definitivní?

„Myslím, že ano. Jsou sice brankáři na světě, kteří se vrací i třikrát, ale nemyslím si, že bych to rozhodnutí měnil. A vzhledem k tomu, jak probíhá můj životní styl, tak bych musel hodně tvrdě pracovat, abych se dostal do nějaké závodní postavy, jakou jsem měl na ledě.“

Až tak? Už to cítíte na figuře?

„Ještě před měsícem jsem měl celkem režim a říkal jsem si ne, ne. Ale když jsem se rozhodl skončit, tak si člověk poví - proč, ne? Tady si dám koláč, dopřeju si kávu a večer si dám pivo navíc. A hned z toho jsou tři čtyři kila navrch. (usmívá se) Musím to stopnout.“

Jak se vlastně zrodil váš přesun do trenérské role?

„Přišla nabídka od Mira Šatana (generálního manažera reprezentace), která byla velmi seriózní a konkrétní. Jel jsem zrovna do Liberce, dva dny jsem nespal a přemýšlel. Sedl jsem si i s vedením libereckého hokeje a dostal jsem se k tomu, že to může být správná volba.“

V minulosti jste se netajil svými kritickými názory na slovenský hokej. Jdete do toho tedy i s tím, že jako trenér můžete pomoct víc, než jako glosátor a kritik?

„Ano, to je jedna z dalších věcí. Cítil jsem morální potřebu pomoct Miro Šatanovi, aby se to trošku zlepšilo. Máme velkou díru, hlavně v mládeži. Musím říct, že tady jsou kluby, kde se dobře pracuje s brankáři. Je tady kopa trenérů, co se dětem věnují. Z brankářského pohledu to není až tak špatné, ale z hráčského hlediska máme málo dětí. Takže musíme uklidnit situaci, snažit se, pracovat.“

U prvního týmu máte nového trenéra, jak na vás Kanaďan Craig Ramsay působí?

„Je klidný, ale striktní. Má svá pravidla. Dá se s ním perfektně mluvit, má 66 roků, má životní nadhled. To je cítit z každého rozhovoru.“

Co může přinést reprezentaci?

„Potřebujeme hlavně kvalitní systém, odbornost a stálou přípravu. V áčku už nemáme talent, kdy jsme měli Pálffyho, Šatana nebo Bondru. Takže ten jejich brutální talent musíme nahradit systémem a kolektivním výkonem. V tom nám Ramsay určitě pomůže.“

S Českem jste hodně spjatý, udělal jste si tady velké jméno. Co říkáte tomu, že premiéru budete mít zrovna proti českému týmu?

„Vidíte, to je zajímavé. Já nevěřím na náhody, všechno je třeba si zasloužit. V každém případě to pro mě bude velmi příjemné. Navíc se bude hrát v Třinci, kde trénuje Jarda Kameš, s tím jsme vyhráli titul. A Peťo Hamerík je můj výborný přítel, bude to fajn. Už se těším a teprve uvidím, co se mnou emoce udělají. Jen jedné věci se bojím. Nebudu na střídačce a bojím se, že v té vipce bude zase hodně jídla... Než tam přijdu já.“

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5200)

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Kometa Brno: Nejdříve puk proskákal kolem brány, pak Lašák skvěle zasáhl • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Kometa Brno: Obrovská šance! Zaťovič se řítil na Lašáka, ten ho vychytal • VIDEO TV TIPSPORT