Jandač po prohře od Slovenska: Góly chybí, trápí nás to dlouhodobě

Minulou sezonu jste končili čtvrtfinále bez gólu na MS, tu novou jste načali opět s nulou na kontě. Je to náhoda?

“Bohužel nás to trápí dlouhodobě. Jedna věc je herní projev, který byl dobrý. A druhá věc je koncovka. Slováci se dostali do první šance, proměnili ji a následně hlavně vyhazovali puky pod naším tlakem. Jenže i naše realizace není nejlepší, ani ve vyložených situacích se neprosadíme. Trocha nešikovnosti, špatná orientace, měli bychom si poradit lépe.”

Jinak nacházíte na utkání pozitiva?

“Líbil se mi pohyb, hodně energie a bojovnosti. Jenže ty góly chybí, musíme tam mít lepší clonu před gólmanem, dostat střelu v přesilovce líp na branku…”

Třináct hráčů si odbylo premiéru v národním dresu, mohla na ně dolehnout i nervozita?

“Snažili jsme se to rozmělnit, uklidnit je. Ale samozřejmě tam něco takového být může, je to asi i logické.”

Český národní tým prohrál v přípravném derby se Slovenskem 0:2. Na dojmy reprezentačního kouče Josefa Jandače se podívejte ve VIDEU.

Kdo vás příjemně překvapil?

“Spolehlivý byl brankář. Docela jsme do nich bušili, jenže oni pak občas ulítli a dostali se do dobrých příležitostí, ve kterých nás ale Patrik (Bartošák) podržel. Hokejově se mi líbila především první formace (Radan Lenc, Pavel Musil, David Kaše), byli si schopní dát puk, vyměnit si to. Ostatní lajny byly spíše bojovné.”

Právě David Kaše se propracoval k pěti střelám, byl aktivní.

“Šikovný kluk, hodně šikovný. Trošku drobnější postavy, ale technicky to v ruce má. Hlavně v první polovině zápasu se dostal do dobrých šancí.”

Slovensko postavilo zkušenější, starší výběr. Hrálo to roli?

“Nechtěl bych se na to takhle dívat. Máme tu pár mladých kluků, ale většina z nich už má něco za sebou a měli by teď pevně tahat za otěže. Takže by to roli hrát nemělo.”

Dorazilo téměř pět tisíc fanoušků, jak se vám líbila atmosféra?

“Moc pěkné, super. Bylo to velmi dobré a i proto nás hodně mrzí, že jsme nedali alespoň ten gól…”

Šulák o budoucnosti: Jasno bude na konci září. Kdybych přišel o olympiádu, mrzelo by mě to

Konrád o kanadském kouči: Jde z něj respekt. Tréninky mají vyšší tempo než do teď