Bratr v NHL, Kaše míří do švédské "Kadaně": Krize? Pomůže jezero

Hokejový útočník David Kaše načal možná zlomový rok své kariéry. Dvacetiletý talent se rozhodl odejít z Chomutova do švédské Mory a v přípravě se Slovenskem debutoval v národním týmu. Tím předčil svého o rok staršího bratra Ondřeje, který hraje v Anaheimu. On by zase rád sourozence následoval do NHL.

Davida Kašeho draftovala v roce 2015 v pátém kole na 128. pozici Philadelphia a ve Švédsku se chce účastník tří mistrovství světa hráčů do 20 let přiblížit angažmá v nejlepší lize světa. "Domluvili jsme se, že pro mě bude nejlepší Švédsko. Uvidí se, jak se mi bude dařit. Konzultovali to a agentem a oni jsou šťastní, že jsem v Moře. Je tam hodně skautů, takže budu na očích," řekl Kaše novinářům.

V minulé sezoně sehrál za Chomutov 47 zápasů včetně play off a připsal si 15 bodů za pět branek a 10 asistencí. Na osm utkání se objevil i v prvoligové Kadani, kde dal čtyři góly a na tři přihrál. "Bylo to těžké rozhodování o odchodu, protože jsem měl ještě smlouvu v Chomutově. Ale nebyl jsem tam v minulé sezoně spokojen, čekal jsem víc prostoru," vysvětlil jeden z důvodů odchodu.

Piráti, s kterými ještě absolvoval přípravu na suchu, jej nakonec do Mory uvolnili. "Domluvili jsme se. Hlavní důvod byl, abych se víc herně rozvíjel. Chtěl jsem zkusit něco nového, nový náboj," řekl rodák z Kadaně.

Vydal se tak na první zahraniční angažmá v kariéře. "Myslím, že mi to hodně pomůže. Jednak v tom, že tam budu bydlet sám, takže se osamostatním. Mám taky občas trošku problém s jazykem. Angličtinu nemám dokonalou, ale domluvím se s trenéry i hráči. Máme i individuální mítinky. Jsou tam všichni super a pomáhají mi," popsal první dojmy.

Bratři David a Ondřej Kaše na reprezentační akci • Foto Michal Beránek (Sport)

Uvědomuje si, že si v týmu nováčka švédské nejvyšší soutěže musí vybudovat dobrou pozici. "Doufám, že se dostanu do kádru, protože je tam hodně šikovných kluků. Je to hodně těžká liga. Už jsme hráli první přátelák a je to dost velká úroveň. Jsem tam hlavně proto, aby mě to posunulo dál," řekl Kaše, který měl i další nabídky hlavně z Finska.

Mora na něj udělala jako malé městečko s 13 tisíci obyvateli dojem. "Je to skoro stejné jako Kadaň, mám rád malá města. Mám malý byt vedle stadionu. Mám to asi tři minuty pěšky. Navíc je tam jezero, takže když budu mít krizi, tak si zajdu tam," uvedl Kaše.

Je připravený na to, že nějaký splín může přijít, když bude na zahraniční štaci sám. "Hodně jsem se o tom bavil s bráchou, ten je v Americe taky sám. Já jsem rád, že si vyzkouším něco nového. Možná tam za mnou dorazí přítelkyně," prohlásil Kaše.

Ve středu při reprezentační premiéře v Třinci proti Slovensku (0:2) upoutal aktivní hrou, ale své šance nedokázal korunovat brankou. "Jsem šťastný, že jsem dostal pozvánku. Když se mi bude dařit, tak třeba ještě dostanu další. Uvidíme, snad to bude dobrá sezona," podotkl Kaše.

Usmíval se, že díky startu v národním týmu konečně v něčem předběhl o patnáct měsíců staršího bratra. "Jsem v reprezentaci dřív než on, to mě těší. Hodně si přejeme. Když jsem to hned volal bráchovi, tak byl šťastný, že si to zkusím," dodal Kaše.