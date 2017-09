Svaz Jágrovy olympijské záměry předpokládal. Už je v první nominaci

Informaci deníku Sport potvrdil Milan Hnilička, generální manažer reprezentace. „Tu nejasnou situaci kolem Jardovy budoucnosti vnímáme už delší dobu, proto jsme ho zařadili na long list, čili širší listinu hráčů pro Hry. V nároďáku jsme to v předstihu řešili bez ohledu na Jardovo vyjádření v televizi,“ prohlásil nástupce Martina Ručinského.

Seznam adeptů startu pro Pchjongčchang se kvůli potřebám organizátorů odesílá v druhé polovině září. Přičemž platí: čí jméno na této listině nebude přítomno, nemá šanci se korejského podniku zúčastnit. „Takové možnosti, jaká nyní nastala, je třeba předvídat,“ doplňuje Hnilička.

Podle jeho vyjádření Jágrovy úvahy na téma návratu do elitních služeb byly lidmi z realizačního týmu přijaty veskrze pozitivně. „Jak to hodnotím? Je to pro nás skvělá zpráva. Ale jak říkám, chtěli jsme na ni být připraveni. Organizačně jsme Jardu na seznamu měli.“

Pětačtyřicetiletý Jágr se s národním dresem naposledy rozloučil předloni po šampionátu v Praze a poté dosti kategoricky odmítl možnost comebacku. Neobměkčil ho ani loňský Světový pohár.

Všechno je jinak nyní, kdy další uplatnění v NHL přetrvává v mlze. Kontrakt stále není na světě, čas běží. A jak známo, v Pchjongčchangu budou hrát pouze hráči z evropských soutěží. Což je pro Jágra alternativa B. „Jeho volbě a způsobu přemýšlení naprosto rozumím. Není to vůbec tak, že by nás to v reprezentaci zaskočilo a teď jsme si s tím museli narychlo nějak poradit.“

Jednou z možností je, že Jaromír Jágr setrvá v domovském Kladně. Připraví ho WSM liga dostatečně na partie pod pěti kruhy? Hnilička nemá strach. „Jardu znám dobře, v jeho případě, ať jsou okolnosti jakékoli, on se na akci připraví pokaždé perfektně. Tohle je spíš otázka na trenéra, ale já jsem naprosto přesvědčený, že se dostane do výborné formy, ať už bude hrát kdekoli,“ nepochybuje GM.