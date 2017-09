Olympiáda? Jde o mou motivaci, nikam se necpu, ujišťuje Jágr

Slušelo by to Jaromíru Jágrovi v dresu Třince?

Nikam se necpu. A netvrdím, že v Koreji budu hrát. Jaromír Jágr ve videorozhovoru pro iSport.cz vysvětluje, proč nevyloučil možnost startu na olympijském turnaji v případě, že by zůstal hrát v Evropě. Bere to výhradně jako vlastní motivaci do tréninku. „Abych měl pocit, že kdyby byl zájem, budu na to mít,“ vysvětluje 45letý hokejový fantom, proč nevyloučil možnost startu na šestém nejsledovanějším turnaji v řadě. Webu iSport.cz to řekl v rámci křtu vlastních hodinek společnosti Klenoty Aurum.

Dal si záležet, aby správně volil slova. Aby vysvětlil, co ho vedlo k tomu, že sám od sebe zmínil únorové klání v Pchjongčchangu. „Myslím si, že každý potřebuje nějaký cíl. Motivaci. A co může být větší sen pro hokejistu, než olympijský turnaj?“ říkal hvězdný útočník, který tak obšírněji doplnil to, co předtím uvedl pro Českou televizi.

720p 360p <p><span>Jaromír Jágr připustil návrat do hokejové reprezentace. Pokud nezíská angažmá v NHL, zvažuj, že by si zahrál na olympijských hrách v Korei v únoru příštího roku, kdy oslaví 46. narozeniny. Olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný mistr světa to uvedl v úterý v pořadu České televize Jeden na jednoho.</span></p> REKLAMA Jágr o startu na olympiádě: Nečekal jsem, co ta zpráva vyvolá • VIDEO iSport TV

„Jsem toho názoru, a jsem o tom stoprocentně přesvědčený, že každý člověk a hlavně sportovci v mých letech potřebují nějakou motivaci. Vizi. Nemůžeš jenom jít a bezhlavě trénovat a jen tak hrát, musíš mít nějaký cíl. Něco, co ti pomůže se motivovat. A ten největší cíl pro mě je udělat olympijský tým. To mě extra motivuje k tomu, abych se na to připravil. Nejde o to, jestli se do výběru dostanu, nebo ne. Ale jde o to mít ten cíl,“ vysvětlil hokejový fenomén.

„Olympiáda, to je ten největší cíl, který můžu mít, pokud tady zůstanu. Vždyť co je víc pro hokejistu, než si na ní zahrát. Já si dávám ty největší cíle. Zároveň ale neříkám, že se někam cpu nebo že mě trenéři vezmou. To ne,“ dodává druhý nejproduktivnější Evropan v historii NHL.

720p 360p <p>Jaromír Jágr ve spolupráci s jednou z nejzvučnějších klenotnických firem Klenoty Aurum představil speciální limitovanou edici hodinek. Tváří sítě butíků se šperky se legendární hokejista stal už na jaře loňského roku, teď se jeho spolupráce s Klenoty Aurum ještě rozšířila. Podle svých představ navrhl exkluzivní edici hodinek, která je označené jeho typickým číslem dresu 68. </p> REKLAMA Jágr představil vlastní kolekci hodinek: Mám je, abych mohl posouvat čas dozadu • VIDEO iSport TV

