Na zkoušení není čas. Omluvenky pro mě neexistují, říká vážně Jandač

Už není čas na to někam couvat a sahat do neznáma. Ve zbývajících dvou reprezentačních akcí musí trenér národního týmu Josef Jandač utvořit v rámci možností co nejsilnější hokejový tým, který bude bojovat pod pěti olympijskými kruhy v Jižní Koreji. Na první turnaj Karjala Cup, který odehraje reprezentace za týden ve Švédsku a Finsku vzal zkušené a reprezentací ošlehané borce, na které hodlá především sázet. "Nemáme čas na nějaké experimenty. Sázím na zkušené kluky," jistě a s vážností prohlásil osmačtyřicetiletý kouč.

Minulou sezonu dělal ústupky. Letos však hodlá být Josef Jandač nekompromisní. Blížící se olympijské hry v Pchjongčchangu bere český kouč velice seriózně a odmítá řešit klubové problémy s pouštěním reprezentantů. "Ostatní hokejové akce mě nezajímají. Pokud má nějaký klub problém pustit hráče kvůli týmové akci, tak ať si jí neplánují na oficiální reprezentační přestávku," řekl nesmlouvavě.

Předpokládám, že hráčské omluvenky v olympijské přípravě pro vás nehrají roli...

„Pokud budu chtít vidět nějakého hráče tak ho prostě povolám a je mi úplně jedno, zda jeho tým hraje Ligu mistrů nebo třeba Spengler Cup. Během reprezentačních akcí jsou oficiální pauzy IIHF, takže ostatní hokejový program mě nezajímá. V minulém roce jsem dělal určité kompromisy hráčům a klubům. Letos kompromisy neexistují. Pokud hráč dostane pozvánku, tak jí přijme a přijede. Jestli s tím klub bude mít problém, tak si prostě nemají plánovat akce na reprezentační přestávku. Na takové problémy opravdu nemáme čas.“

Český hokejová reprezentace má před sebou účast na turnaji Karjala Cup. Trenér národního týmu Josef Jandač dnes oficiálně oznámil 25člennou nominaci. Po delší odmlce se v reprezentačním dresu představí útočník Jakub Klepiš a obránce Ladislav Šmíd.

Prostor není ani zkoušení nových reprezentantů, viďte?

„Přesně tak. Nějaké experimenty, prověřování a zkoušení zkrátka nestíháme. Sázím na zkušené kluky, se kterými jsem během mého celkového působení v reprezentaci spolupracoval. Do Finska bereme minimum nováčků.“

Pociťujete čím dál intenzivněji, že všechno čím dál víc směřuje k olympiádě?

„Cítím to už delší dobu. Intenzitu přidaly také starty domácích a zahraničních soutěží. Jezdím a koukám na zápasy, mluvím s hráči. Je to prostě cítit. Máme dvě akce na to, abychom si vyzkoušeli nejlepší hráče, které máme k dispozici. Chci vidět všechny kluky, co mají reálnou šanci na olympiádu. Nikomu neslibuji jisté místo. Každého chci pořádně vidět.“

V nominaci na Karjalu se objevila jména zkušených reprezentantů jako je obránce Ladislav Šmíd, či útočník Jakub Klepiš. Co u nich rozhodlo pro váš výběr?

„Především jejich výkonnost. Láďa Šmíd se k hokeji vrátil po dlouhé pauze, kterou mu způsobilo zranění. Liberci se sice momentálně nedaří, ale Láďa je hodně vytěžovaný obránce a hraje velice stabilně. Myslím si, že jsem ho dostatečně viděl hrát na to, aby byl pozván na turnaj ve Finsku. Chci Láďu vidět po dlouhé době na mezinárodní scéně. To samé platí i Kuby Klepiše, který v Mladé Boleslavi patří k nejlepším hráčům. S oběma kluky jsem mluvil, cítí se dobře a chtějí se pokusit o olympiádu. Mají velkou chuť.“

Jsou na vašem seznamu další zkušenější hráči, které jste chtěl pozvat, ale překáží jim v tom zdravotní problémy?

„To je případ třeba u Romana Červenky, který ze začátku sezony nenastupoval kvůli zranění a teprve teď se dostává do herního zatížení. Mluvil jsem s ním a cítí, že rameno ještě není úplně vyléčené. Dále jsem chtěl vidět Ondru Němce, který má problém s tříslem. Přál jsem si, aby jel Michal Vondrka, ale i on se necítí zdravotně v pořádku. Jsme tak spolu domluvení, že by nastoupil v prosinci. Do Finska místo něj jede Martin Zaťovič.“

Hlídat Sekáče? Za ručičku ho vodit nebudu

Proč jste nepozval na Karjalu nikoho z trojice Tomáš Zohorna-Jan Kolář-Michal Jordán, kteří hájí barvy Chabarovsku?

„Kluci by měli v této části sezony velmi složitou dopravu. Dohodli jsme se, že přiletí na Channel One Cup v prosinci, kdy to pro ně bude lepší a jednodušší. Podobné je to u Dominika Furcha, který rovněž dostane šanci až v prosinci.“

A co zkušení borci z extraligy jako je Martin Erat nebo navrátilec Zbyněk Michálek?

„S Martinem jsem domluvený a pojede až na druhou akci. Zbyněk teprve začne hrát. Má měsíc na to, aby se dostal do formy. V prosinci dostane pozvánku.“

Karjala cupu se zúčastní i útočník Jiří Sekáč, současný nejproduktivnější Čech v KHL. V předešlých reprezentačních akcích ho vždy zastihlo smolné zranění a nehrál. Budete si letos na něj dávat obzvláště velký pozor?

„Za ručičku Jirku určitě vodit nebudu, aby ho někde nepřejela tramvaj. (směje se) Většinou si přivodil zranění v zápase nebo na tréninku a to já moc neovlivním. Měl prostě smůlu. Věřím, že teď však nepřijde a on si nominaci vybojuje, protože hraje fakt dobře.“

Na finský turnaj jste nominoval trojici brankářů ve složení Pavel Francouz-Marek Mazanec-Patrik Bartošák. Jaké je situace u těchto gólmanů vzhledem k olympiádě?

„Pro mě jsou nejblíže olympiádě Pavel Francouz. U něj je to však složitější. Nemá tolik prostoru v bráně a se svým parťákem Vasilijem Demčenkem se moc nestřídá. Navíc otec Demčenka se stal trenérem brankářů Čeljabinsku. Pavel to tak nemá zrovna lehké. Pokud se mu však nepřihodí žádné zranění, chci ho vidět i v Rusku. Bartošák je jedním z nejlepších brankářů mladší kategorie, které máme v hledáčku. Mazanec vykazuje velice slušnou výkonnost v Bratislavě. Slovan sice nehraje ideálně a Marek nechytá zrovna za skvělou obranou, ale nás zaujal. O místo na olympiádě se rovněž může poprat.“

A Dominik Furch?

„Momentálně si drží v Omsku skvělou výkonnost. Řekl bych, že dokonce lepší než minulou sezonu. Stejně jako Francouz má Furch blízko k olympiádě. Tím však nechci snižovat ambice ostatních kluků.“