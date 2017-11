Mazanec se těší na Francouze: Staré dobré časy! Co říká na bídu Slovanu?

Stará hala - nové tváře. Atmosféru národního hokejového týmu ladícího na turnaj Karlaja, který startuje ve středu, v pondělí po poledni okusili v útrobách holešovické Tipsport Areny poprvé Michal Moravčík, Andrej Nestrašil a Marek Mazanec. "Doufal jsem, že by to mohlo vyjít," řekl novinářům 26letý gólman Slovanu Bratislava, který v roce 2013 vychytal Plzni titul a následně odešel na čtyřletku do zámoří.

Poprvé jste byl povolán do seniorské reprezentace. To v olympijské sezoně potěší, viďte?

"To ano, musím říct, že jsem se hrozně těšil, bude to výborná zkušenost. Řekl jste to sám, je to pro mě poprvé, tahle sezona je navíc olympijská, v jihokorejském Pchjongčchangu se začne hrát v únoru, to je za chvilku. Takže se těším moc.“

Pomůže vám v aklimatizaci v národním týmu i fakt, že byla nominována silná plzeňská klika Moravčík, Gulaš, Kubalík a Mertl?

"To je pravda, je tu strašně kluků z Plzně, jsem za to rád. Ale znám i další, třeba Michala Řepíka, takže s komunikací a zapadnutím do týmu problém myslím nebude."

Konkurence pro olympiádu je i bez brankářů z NHL velká, v nominaci na Karjalu je Pavel Francouz a Patrik Bartošák. Dominik Furch také chytá skvěle...

"Nebude to nic jednoduchého, to je jasné, to vím už teď. Máme v Česku i KHL mraky výborných gólmanů, všichni jsou natěšený se předvést. Doufám, že se do branky dostanu a něco předvedu, pokud možno to nejlepší, co ve mně je."

Zahrát si v Pchjongčchangu je asi obrovská motivace, souhlasíte?

"Určitě! Z hokejistů neznám nikoho, kdo by se tam nechtěl dostat. Turnaj to bude i bez hráčů z NHL výborný."

Překvapila vás nominace?

"Trošku ano, to musím přiznat. Náznaky jsem neměl žádné, ale doufal jsem, že se do jednoho z těch srazů podívám. Nás brankářů je sice dost, ale zase ne až tolik, aby nás nějakým způsobem nemohli protočit všechny. Takže jsem doufal, že jednu z těch pozvánek obdržím, a nakonec to byla hned ta první."

Jak se vám vůbec po čtyřech letech v organizaci Nashvillu líbí ve Slovanu? V Západní konferenci KHL jste předposlední.

"No o spokojenosti se úplně nedá mluvit, samozřejmě jsem od sezony očekával něco trošku jiného. Furt se hraje, furt dřeme a doufáme v nejlepší. Věříme, že se to ještě může otočit, i když na play off ztrácíme nyní 14 bodů."

Z osobních výkonů ale radost mít můžete, inkasujete v průměru je 3.40 gólu na zápas, chytáte více než Jakub Štěpánek. Slovan navíc poslal pryč třetího brankáře Jaroslava Januse, to byla taky velká kvalita.

"To je pravda. Musím ale říct, že jsem to vůbec neřešil, ani když byl Jaro ještě v týmu. Já přišel do Slovanu dělat svojí práci a neřešil jsem, kolik kolem mě sedí v kabině gólmanů. Věděl jsem, že to nebude lehké, ale věřil jsem si. Začal jsem hned od příchodu tvrdě trénovat, chytat zápasy a pak už bylo na ostatních, na trenérech, jak se to vyvrbí. Dopadlo to zatím dobře, z 30 zápasů jsem nastoupil do 23.“

Jak se těšíte na spolupráci s Pavlem Francouzem, se kterým jste v Plzni hokejově vyrůstal?

"Moc, bude to jako za starých časů, známe se výborně dlouhé roky. A hlavně je to super kluk, takže věřím, že se podpoříme. Těším se na to."

