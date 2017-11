Z hvězdy je náhradník. Francouze trénuje otec jeho rivala: Jsem smutný!

Působit v týmu, kde je trenérem brankářů táta vašeho rivala? Pech, který se v současné době stal denní a těžko kousatelnou potravou Pavla Francouze v Traktoru Čeljabinsk v KHL. Navzdory výtečným statistikám (15 odchytaných zápasů, průměr 2.31 branky na zápas, 93% úspěšnost zákroků) jej z pozice prvního gólmana týmu vyšoupl Vasilij Děmčenko, mající podporu v otci Viktorovi. "Není to vůbec dobré, kor v olympijském roce. Musím to řešit, jsem smutný," přiznal na pondělním srazu národního týmu v Praze jeden z uchazečů o místo v Pchjongčchangu.

Nelehkou situaci účastníka posledního světového šampionátu samozřejmě vnímá i trenér národního týmu Josef Jandač. "Francouz má složitější situaci v klubu, podobně jako vloni. Pavel se s Děmčenkem střídá v brance, což je pro něho logicky o něco složitější a i proto jsem si ho vytáhl na Karjalu. A pokud se něco nezmění, chtěl bych ho vidět i v prosinci," nezatracuje Francouze Jandač.

Důvěra šéfa střídačky vždy potěší, jenže zápasovou praxi vám nezajistí. 27letého gólmana, který v roce 2015 vychytal Litvínovu titul, čeká tvrdá lopota, na olympijský turnaj si brousí zuby Dominik Furch, Marek Mazanec nebo Patrik Bartošák. Francouz si je svého hazardování plně vědom.

Jaká je vaše aktuální situace v Traktoru?

"Není to dobré. Toho prostoru opravdu moc nedostávám. Nejsem z toho vůbec šťastný a nemám z toho žádnou radost."

Jak to řešíte?

"Mám svého agenta Roberta Spálenku, který se tím momentálně intenzivně zabývá. Snaží se to nějak vyřešit. Samozřejmě jsou i možnosti, že půjdu jinam, ať už v KHL nebo jinam v Evropě. Hlavně potřebuju a chci chytat, protože mě to baví a mám to rád. Proto jsem do Ruska z Litvínova šel, abych chytal."

Podepisuje se vysedávání na střídačce na vaší psychice?

"Samozřejmě to není vůbec příjemné, hlavně ani ta komunikace v týmu není nijak dobrá, takže nevím, na čem jsem. Nikdo mi nic neřekne. Snažím se neklesat na mysli, ale samozřejmě jsou chvíle, kdy mě to dostane víc. Ale v globálu, když si to člověk vezme, tak o nic nejde. Je to jenom hokej a já doufám, že se to vyřeší a budu zase chytat."

Cítíte nějaké jiné protěžování o tři roky mladšího Vasilije Děmčenka, když odmyslíme nasazování do zápasů?

"Já bych nechtěl, aby to vyznělo, že o všem rozhoduje jen to, že Vasilijův otec je trenér brankářů, ani že si na to stěžuju. To určitě ne, ale prostoru dostávám opravdu málo, v posledních týdnech skoro žádný."

Nejen nominace na Karjalu, ale i slova kouče Jandače, že s vámi dál počítá a že spolu s Dominikem Furchem máte na olympiádu nejblíže, vás v nelehké situaci musela zahřát, viďte?

"Určitě ano, ale olympijský turnaj bude až v únoru, to je ještě za hrozně dlouho a samozřejmě se ještě může všechno změnit. Takováto slova ale vždycky člověka potěší a mě to velmi povzbudilo do další práce. Udělám určitě maximum možného, abych se tam probojoval."

Po sezoně vám končí v Rusku smlouva, vy i váš agent jste se nechali slyšet, že vás láká zámoří. I z tohoto důvodu je asi potřeba, abyste pravidelně nastupoval, že?

"Já mám hokej strašně rád a baví mě chytat, ne to jen sledovat ze střídačky. I když je jasné, že někdy to jinak nejde a člověk musí občas náhradničit. Ale je jasné, že to spolu s agentem budeme směřovat někam, kde bych chytal víc, pokud se situace v Čeljabinsku nezmění."

Proběhla nějaká dohoda před sezonou, jak si porci zápasů v KHL rozdělíte?

"Já jsem si myslel, že Děmčenko po minulé sezoně, která byla úspěšná a dostali jsme se do play off (Traktor vypadnul v osmifinále s Barysem Astana 2:4 na zápasy, pozn.red.), půjde zkusit štěstí do Severní Ameriky, nějaké nabídky tam možná i měl, ale podepsali ho na dva roky, takže jsem trochu tušil, co by mohlo nastat. Původní plán byl, že zápasy budeme chytat 50 na 50, ale pak se to prostě nějak vyvrbilo, že poslední dobou se do té branky dostává více on a mně se to samozřejmě nelíbí. Chci být prostě platný pro svůj tým, což se nyní v Traktoru neděje. Věřím, že nějaký takový se najde."

