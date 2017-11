Krejčík se vrátil do Örebro: O hokej je tady zájem. Večer bude vyprodáno

Ve Švédsku působil Krejčík v letech 2014-2016. Ve výpravě původně být neměl, ale dostal dodatečnou pozvánku po zranění třineckého Vladimíra Rotha.

„Ze začátku, jak vyšla nominace, tak jsem tam nebyl a jen si říkal, jak by bylo pěkné se sem podívat, protože Švédsko máme rádi a líbilo se nám tady. Bylo mi trochu líto, že v týmu nejsem, ale nakonec to paradoxně právě do Örebro vyšlo,“ těšil se na návrat do známých míst.

Hokejová hala se nachází pár minut chůze pěšky od centra, je v komplexu s fotbalovou arénou, halou na bandy a na vnitřní sporty. „O hokej je tady velký zájem. Čekám, že večer na zápas se Švédskem bude vyprodáno, všech 5 500 míst bude plných,“ myslí si.

Trenér Josef Jandač musel udělat v nominaci na turnaj Karjela dvě změny. V pondělí se všichni nominovaní sešli v holesšovické Tipsport aréně. Trenér Jandač: Kovář dostal pozvánku, aby si vzpomněl na svoje výkony

Dvě sezony v Örebro si užil. „Přišel jsem do týmu, když byl druhým rokem v nejvyšší soutěži. Není to jeden z těch tradičních švédských klubů, ale dostali jsme se tehdy do čtvrtfinále. Vzpomínám na to tady hodně. Na organizaci i město. Měl jsem nejradši, když jsem se mohl projít k jezeru, protože to byl úžasný relax a procházka přírodou, což jsem si užíval. A nebo procházka k zámku stojí za to,“ sypal ze sebe Krejčík typy na výlety.

Před večerním zápasem se Švédskem nebyl na dopoledním rozbruslení jenom obránce Ladislav Šmíd, kterého trenéři nechali, aby se dospal po nočním přesunu z Göteborgu, kde hrál s Libercem proti Frölundě osmifinále Ligy mistrů.