Mazanec před premiérou: Splněný sen. Ale tímhle to nemůže skončit

PŘÍMO Z HELSINEK | Je to tady, reprezentační premiéra. Marek Mazanec chytal za národní tým v mládeži, pak vyhrál s Plzní titul a pokoušel si urvat místo v Nashvillu. Na podzim se vrátil do Evropy, chytá za Slovan Bratislava v KHL a živí šancí jet na olympiádu. „Chceme hlavně vyhrát. Se Švédskem se to nepovedlo, tak teď máme šanci na nápravu,“ říká před svým prvním zápasem v reprezentaci. V pátek proti Švýcarsku bude v brance on.

Budete nervózní?

„Většinou nervózní nebývám, ale přece jen to bude premiéra, první zápas za reprezentaci v kariéře. Asi to bude, jak jsem to míval kdysi, tedy do první střely budu nervózní. Když ji chytnu, bude to v pohodě.“

První zápasy vám ale docela jdou. V Nashvillu se mluvilo o velkém talentu, ve Slovanu z vás byl taky každý paf, jak je v bráně skála...

„No, první ligovej zápas za Slovan jsem dostal sedmičku.“ (směje se)

Ale to už nebyla úplná premiéra, navíc jste začínal na ledě Petrohradu...

„První přátelák vyšel, to je fakt. Snad to vyjde i tady vyjde.“

Má hráč i respekt, když má jít poprvé do akce v tom speciálním dresu se státním znakem?

„Respekt tam musí být vždycky, ať je to druhá liga za Klatovy, nebo zápas za národní tým. Tak to v hokeji musí být. Pro mě je to splněný sen, jeden z hokejových cílů, které jsem měl, ale tím to nemůže skončit, že jsem se podíval na jednu reprezentační akci.“

Už jste během srazu přišel na jiné myšlenky, než má hráč ve Slovanu, kterému se nedaří?

„Rozhodně přijdete na jiné myšlenky. Je super vidět tady ty kluky, je tu mraky Plzeňáků, asi po osmi letech jsem zase v brankářské dvojici s Pavlem Francouzů, Honza Kovářů je tady, nádhera. Všichni vypráví zážitky z klubu, je to fajn.“

Vy taky vyprávíte zážitky? Pár jich mít musíte.

„Já kluky svými zážitky z klubu docela bavím.“ (usměje se)

Ale. Je třeba ve Slovanu větší tlak na české hráče, že musí být lepší? Občas mi přijde, že se na Čechy dost věcí hází.

„Je tam tlak. Je to slovenský tým a slovenští fanoušci by v něm nejradši viděli jen slovenské hráče. My jsme bráni za hráče, kteří týmu mají pomáhat a táhnout ho, ale ať to beru zleva zprava, zatím to nikomu nejde podle představ.“

A není to i tím, že tým se skládal za pochodu a jste třeba měsíc za ostatními ve skluzu?

„Byl tam trošku problém, ze začátku bylo vidět, že jsme se prvních deset zápasů hledali všichni. Optimální nebylo ani to, že jsem se k týmu přidal týden před ligou a ani brankářská situace tam nebyla vyřešená. Trvalo, než jsme se sešli. Tým se navíc skládá neustále, někdo odejde, jiný hráč přijde, je to tam specifické.“

Jde se pak koncentrovat jenom na svůj výkon a neřešit, jestli před vámi stojí Petr, nebo Pavel?

„Já se snažím dělat si svou práci, na kterou si mě tam vzali. Co si dělají ostatní okolo, o to se nezajímám. Chci mít každý puk.“

Změnilo se v klubu hodně věcí, co odešel Miloš Říha?

„Změnil se trenér.“ (usměje se)

A nálada v týmu? Pořád moc nevyhráváte.

„Nechtěl bych se k tomu moc vyjadřovat, vyjádřil jsem se jednou a pan Říha nebyl úplně nadšený, takže tohle téma necháme být.“

Dobrá. Takže ideální scénář teď je, vynulovat Švýcary a vychutnat si sladkou výhru?

„Plán je hlavně vyhrát. Ať je to třeba 9:8, to mi je jedno, ale ať se vyhraje.“ (usměje se)

Jenže to by se brankář moc při premiéře neukázal, ne?

„Když za stavu 8:8 chytím gólovku a pak se vyhraje, můžeme být spokojení všichni.“