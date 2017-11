Kubalík prolomil roční čekání na gól. Nebudu lhát, v hlavě to bylo, přiznal

Znamená gól svým způsobem i úlevu? Od loňského listopadu se čekalo, kdy to ve vás zase bouchne...

„Já vím, ten poslední byl doma v Plzni se Švédskem a do prázdný. (usměje se) Nebudu vykládat, že jsem to v hlavě neměl. Ale zase to nebylo takové, že bych si říkal, jak musím dávat v každém zápase gól. Ano, bylo by to super, je tohle ale jiná úroveň. Mám hlavně radost, že ten můj zásah pomohl k vítězství a k něčemu byl.“

Proti Švédům jste si zvykal na tempo a teď to bylo lepší?

„Cítil jsem se docela dobře už proti Švédům, taky tam nějaké věci byly. Jen škoda, že se nám zranil Mertlík (Tomáš Mertl). Teď k nám šel Honza Kovář, se kterým jsme už já i Milan Gulaš taky dřív hráli, tak to taky nebyl problém.“

Za gólem jste si ale tentokrát hodně šel, cpal jste se do koncovky.

„Vycházelo mi to, všechno chodilo na volej, což je moje oblíbená parketa. Snažil jsem se toho využívat. Už těm střelám před tím gólem jsem věřil, ale nic tam nepadlo, pak vyšla ta skoro z brankové čáry. Milan Gulaš mi to tam krásně dal.“

Oba jste vyjeli zpoza branky a Švýcary zaskočili. Souhra z Plzně?

„Dával jsem mu to, aby rozehrával přesilovku z druhé strany, moje nahrávky nejsou úplně ideální. (usměje se) Najednou se to otevřelo a povedlo se. Spíš to byla ale improvizace, já když hraju přesilovku 5 na 3 v Plzni, tak před brankou, kde byl teď Kovi.“

Ukázali se Švýcaři jako hodně houževnatý protivník?

„Jsou hodně nepříjemní, dost nahazují puky, napadají, srážejí se. Je hrozně těžké proti nim založit útok v klidu, všechno musíte vyhodit ven. Tam pak někdy přijde šance jít do brejku.“

Zápas byl dost rozkouskovaný kvůli častému vylučování za špatné postavení při buly. Hodně vás to zaskočilo?

„Vyloučení bylo hodně, zajímavé, že Švýcary poslali takhle z buly hned do tří. Pamatuji, že jednou s Plzní jsme za špatné postavení na vhazování taky hráli přesilovku. Ale u nás se to přeci jen víc toleruje, už by muselo něco jó přijít, aby se vylučovalo. Tentokrát to bylo na obě strany hodně přísné, rozhodčí se snažili, aby všechno proběhlo přesně podle pravidel. Vidíte, že hodně kluků se to snaží hrát trochu na vyčuranou, podle toho, jak moc za to rozhodčí napomínali.“

Vaše extraligové střelecké závody jsou hit. Daří se při tom všem nemyslet, jak vás sem do Helsinek přijeli okouknout King, Islanders a možná ještě někdo další z NHL?

„Jde to, nikdy jsem neměl problém s tím, že by mě něco podobného svazovalo. Ani agenti mi neříkají, jestli se na mě někdo přijel podívat, abych zbytečně něco v hlavě neměl. Samozřejmě víte, že na nároďáku se hráči sledují. Jsem z toho ovšem v klidu, žádná zamotaná hlava. Tohle mě nerozhodí.“