Pech o trestném střílení: Chtěl jsem dát Hrubcovi teploměr

Jeden gól dal, druhý mohl přidat. Sparťanský útočník Lukáš Pech se docela klidně mohl stát hlavním hrdinou včerejšího třineckého odpoledne a večera. To by ovšem za stavu 1:1 musel proměnit trestné střílení. Tuhle šanci ovšem promarnil, na třineckého brankáře Šimona Hrubce jednoduše nic nevymyslel. A o pár minut později vstřelili Oceláři rozhodující, byť poněkud kontroverzní, gól zápasu. A vyhráli 2:1.

Zdálo se, že jste při trestném střílení mířil Šimonu Hrubcovi mezi betony, bylo to tak?

„Ne ne, mezi betony vůbec. Čekal jsem, kdy Šimon Hrubec zvedne vyrážečku, abych mu mohl dát teploměr. Bohužel, nepodařilo se, dostal mě. Měl jsem to zkusit zakončit jinak, nepovedlo se mi to.“

Bylo to ve třetí třetině za stavu 1:1. Tady se rozhodoval zápas, souhlasíte? Krátce před trestným střílením trefil Miroslav Forman ve výborné pozici tyč. Šancí ujmout se vedení 2:1 jste měli zkrátka několik…

„Ta tyčka, to byla smůla. Já měl hlavně proměnit ten nájezd. Špatně jsem se rozhodl. A pak jsme ještě jeli dva na jednoho. Nedali jsme, oni to obrátili a ten rozhodující gól místo nás vstřelili oni.“

Což byl velmi kontroverzní moment. Vypadalo to, že akce Cingela s Uhrem, o níž mluvíte, skončila faulem třineckého hráče. A že se klidně mohlo pískat trestné střílení… Sudí ale nepískli nic a Třinec z protiútoku rozhodl…

„Musím se na ten zákrok ještě podívat, jestli tam něco bylo, nebo nebylo. Bohužel to skončilo gólem v naší brance a my už jsme na to nedokázali najít odpověď.“

Rozhodčím se zápas celkově nepovedl. Podivné výroky jakoby odměřovali na obě strany…

„Já k tomu asi nemůžu nic říct. Ale ono je to jedno, jestli to tam pískl, nebo nepískl. My jsme dali jen jednoho góla. To byl ten hlavní problém.“

Už jste si skoro odvykli prohrávat v normální hrací době. Devět zápasů v řadě se vám to nestalo, osm z nich jste dokonce vyhráli. Teď tedy po dlouhé době s nulou…

„Přiznám se, že bych ani nevěděl, po jak dlouhé době jsme zůstali bez bodu. Berme to tak, že to byla hodně dobrá šňůra. A že by bylo fajn, kdyby se nám povedla nějaká další. Doufejme, že na to zase navážeme.“

