Příběh fanouška v Hořké volbě: Vykašlal se na rande a šel na hokej

HOKEJ MÍSTO RANDE

Dvacet let fandí rodák z Horažďovic hokejové Plzni. „Byla to jasná volba. Pražským klubům jsem fandit nechtěl. Plzeň mě hned chytla a u toho už zůstalo,“ říká jedenatřicetiletý Lukáš, který pravidelně navštěvoval domácí utkání s partou svých kamarádů. Přibližně před sedmi lety pak potkal dívku svých snů a pozval ji na rande. Jaké překvapení jej však čekalo večer před setkáním. „Volali mi kamarádi, že hraje Plzeň a počítají se mnou. Úplně jsem na to zapomněl,“ vzpomíná na osudný večer Lukáš, který stál před hořkou volbou – získat dívku svého srdce nebo podpořit milovaný klub. „Vyhrál hokej. Vůbec na to dnes nejsem pyšný, ale tehdy to prostě bylo silnější. Na rande jsem nešel a co hůř, dokonce jsem se z něj ani neomluvil,“ vzpomíná i dnes s notnou dávkou studu Lukáš Petřík.

OMLUVIT SE NEBO JI ZTRATIT

Obětoval se pro svůj klub a dokonce tehdy zažil vítězné utkání. Pocit spokojenosti se však u Lukáše nedostavil. Naopak. „Měl jsem výčitky svědomí. Zachoval jsem se jako zbabělec, protože dotyčná dívka mi ten večer volala. A já neměl tu sílu zvednout telefon, vše jí vysvětlit a omluvit se. Nejhůř mi bylo druhý den, protože mi došlo, že jsem to celé pokazil.“ Lukáš stál před nelehkým rozhodnutím: buď vše zahodit nebo se k tomu postavit čelem a omluvit se. „Byla to moje hořká volba. Dost jsem nad tím přemýšlel. Nakonec jsem zvednul telefon a omluvil se. Poprosil jsem o druhou šanci a dostal ji,“ vzpomíná s dávkou nostalgie plzeňský hříšník před dotyčnou láskou, která se dnes celému příběhu už směje. „Tehdy jsem to obrečela a nechtěla jej vidět. Bylo mi sedmnáct, zamilovaná jsem byla až po uši a on to takhle pokazil. Na usmířenou pak přinesl kytku,“ vzpomíná na osudný příběh Radka, která svému milému brzy odpustila. „Dneska bych na to šel jinak a Radku rovnou pozval na hokej,“ říká se smíchem Lukáš.

RODINA HOKEJOVÝCH FANOUŠKŮ

Plzeňský příběh Hořké volby pomohl také samotnému klubu. „Radku jsem brzy po našem setkání pozval na hokej a od té doby chodíme fandit spolu.“ A nejen to. Dnes jsou z věrných plzeňský fanoušků Radky a Lukáše manželé Petříkovi, kterým se v září narodil syn Lukáš. Pyšní rodiče věří, že bude oddaným plzeňským fanouškem stejně jako oni. „Zatím s námi na hokeji ještě nebyl, ale doma má výbavu pravého fanouška a brzy se dočká i návštěvy na stadionu,“ uzavírá příběh Radka Petříková.

Příběh Lukáše Petříka je plný bojovnosti a obětavosti. „Obětoval jsem se pro klub na úkor Radky, což rozhodně není hrdinský čin. Překonal jsem hořkou volbu a navíc k fandění Plzni přivedl osobu, která je mi nejbližší – moji ženu,“ říká Lukáš Petřík. Dnes obdrží cenu pro nejobětavějšího fanouška, která může stejně tak patřit jeho ženě za bojovnost, kterou v lásce projevila.

