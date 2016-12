Chtěli jsme na ně vlítnout, ale oni vlítli na nás, řekl výtečný Hrubec

Co jste říkal na atmosféru? Po odchodu Jiřího Polanského se pořádně nevědělo, jaká v zápase proti Spartě vlastně bude...

„Divákům musím poděkovat za atmosféru. Nebylo znát nic, co se dělo v minulých dnech. Diváci byli skvělí! Musím říct, že dlouho tady nebyla tak dobrá atmosféra.“

Vnímali jste to?

„Když diváci fandí, moc nám to pomáhá a jsme za to nesmírně rádi.“

Jak byste duel se Spartou okomentoval?

„Chtěli jsme na ně vlítnout, ale bohužel, vlítli oni na nás. První třetinu jsme přečkali, ve druhé už jsme si vytvořili i nějaké šance. Byly na obou stranách. Vlastně to pak bylo celý zápas o tom, kdo se odpoutá gólově.“

Šancí měl váš soupeř poměrně hodně...

„Obrana i útok se výborně vrací, nemůžu si vůbec stěžovat. Střel tam bylo dost. Sparta je kvalitní soupeř a nedalo se čekat, že tam bude deset nebo čtrnáct střel. Něco tam na mě muselo jít. A byla tam i tyčka (ve 44. minutě ji trefil Forman), nájezd naštěstí dopadl dobře. Jo, stálo při nás štěstí.“

Jak jste viděl trestné střílení Lukáše Pecha ze 45. minuty?

„Pech si vzal na středu puk, kvedlal, dojel ke mně a trefil mě. Já nic nečekal. Něco udělal a trefil mě.“

Pak jste si nájezd vyříkávali a prý jste zaspal?

„Já mu to tak říkal. (usměje se) Ptal se, jestli jsem věděl, co bude dělat. Říkal jsem mu, že ne, že mě to naopak překvapilo, že udělal tohle.“

Spartu jste porazili potřetí v sezoně, věříte si na ni?

„Není to nic jednoznačného. O gól, nebo na nájezdy. Nevím, vždycky máme o trošku štěstíčka asi víc. Se Spartou to má vždycky náboj, vždycky grády. Oba týmy tyhle zápasy strašně baví. Mě teda určitě.“