Roční čekání na gól ukončil Skuhravý parádou, která překvapila i jeho

„Můj gól? Náhoda,“ mávnul rukou Skuhravý, který platí spíš za dříče a hokejového buldoka. „Většinou střílím přes beka, ale teď jsem viděl, jak obránce trochu škobrtnul a byl jsem docela v jízdě. Na mně až docela velké, až jsem se toho bál,“ usmíval se. „Udělal jsem kličku a už jsem jel.“

Vychutnal si pak i v reprezentační formě chytajícího Šimona Hrubce. „Nejdřív jsem chtěl střílet nahoru na lapačku, ale gólman to měl dobře pokryté. Tak jsem to zkusil mezi nohy a vyšlo to.“ Skuhravý v té chvíli (32. minuta) vyrovnával na 1:1. A ukončil nekonečné čekání na karlovarskou branku proti Ocelářům. O sérii dobře věděl i Skuhravý. Sám byl totiž před rokem i na jejím začátku.

„Je možné, že i ten poslední jsem dával já...“ vybavil si hned přesně. „Loni jsem šel z Kladna do Karlových Varů na jeden zápas proti Třinci a dával jsem do prázdné. Takhle kolem Vánoc to bylo, takže to je možná on.“ Karlovarský kapitán vzpomněl naprosto přesně. Možná i proto, že Energie obecně moc gólů nedává. „My máme s potencí problémy s více mančafty, nejenom s Třincem. Takže je to spíš v nás, než v soupeřích.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:23. Irgl, 48:32. Kane, 51:01. Petružálek, 58:30. Kane Hosté: 32:31. Skuhravý, 52:40. Mullane Sestavy Domácí: Hrubec (Hamerlík) – Linhart, Hrabal, Kania, Krajíček, M. Doudera, Jank, L. Doudera – Hrňa, Marosz, Petružálek (A) – Adamský (A), Kane, Irgl (C) – Rákos, Kreps, Dravecký – Cienciala, Špirko, Sýkora – Chmielewski. Trenér: Vladimír Kýhos. Hosté: Závorka (Honzík) – Harant, Dujsík, M. Rohan, Sičák (A), Dvořák, Rýgl, Benák – Rachůnek, Tuominen, Mikulík – Vachovec (A), Skuhravý (C), V. Tomeček – Kindl, Stloukal, Gorčík – Harkabus, Gríger, Flek – Mullane. Trenér: Jan Tlačil.

