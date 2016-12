Sparťan Procházka hostuje v Liberci. Kluci mě tu neprovokují, směje se

Jaký byl debut za Liberec?

„Je to změna oproti Spartě. Určitě pozitivní, protože jsem hrál víc, ale zvykám si na jiný styl. Je to však otázka jednoho či dvou zápasů a bude to paráda.“

Čím jste dokázali Chomutov přehrávat? Začátek se vám vůbec nepovedl.

„V úvodu jsme tahali za kratší konec, ale nevím, čím to bylo. Jsem tu krátce, takže to nemůžu hodnotit. Podle mě jsme málo protečovávali puky do středního pásma, to se po deseti minutách zlepšilo, a pak jsme Chomutov nepustili takřka k ničemu.“

Jak se upeklo vaše hostování do Liberce?

„Moc o tom extra nevím. Cestou z Olomouce jsem dostal telefonát, že je to takhle. Bylo mi řečeno, že bych mohl hrát víc, tak jsem to vzal hned.“

Že zrovna Liberec, to je pikantní, ne?

„(smích) Neřekl bych pikantní. Je to nová sezona, na minulou už každý zapomněl. Pro mě to je klub jako klub, nevidím v tom problém. Jsme profesionálové a takhle to chodí. Nikdo z kluků jak ze Sparty, tak z Liberce to nebude brát špatně. Parta je tu dobrá.“

Přece jenom žádné vtípky nepadaly? Nikdo vám nepřipomněl prohrané finále?

„Něco tam bylo, ale málo. Jsou tu rozumní kluci, neprovokují. (úsměv)“

V čem je v Liberci hokej jiný? Už jste to naznačil.

„Každý tým je něčím charakteristický. Rozdíly jsou v detailech, to se do novin neříká.“

Do Sparty se vrátíte rád?

„To je taky záludná otázka. Určitě se budu vracet rád, vždyť jsem tam vyrůstal.“

Očima Filipa Pešána: „Chybí nám spoustu hráčů. Michal Bulíř nezasáhl do hry, mimo je i Dominik Lakatoš. Zraněné máme i v Benátkách (na farmě), takže jsme nemohli sáhnout do rezervy. Využili jsme Martina Procházku, který toho ve Spartě moc neodehrál, zato nám teď pomohl. Že došlo k hostování mezi těmito námi a Spartou, jako zvláštní událost nevidím. Je to výpomoc klubu, kterému záleží na vývoji hráče, a tak to má být.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 24:40. R. Šimek, 26:20. R. Šimek, 58:00. Bartovič Sestavy Domácí: Král (Strmeň) – Flemming, Dlapa, Valach, Skinner, Rutta, Mrázek, L. Chalupa – Vondrka (C), Huml (A), Tomica (A) – Kämpf, V. Růžička, Sklenář – Koblasa, Raška, Poletín – Skokan, Šťovíček, Slavíček. Hosté: Will (Lašák) – Jánošík, R. Šimek, Derner, Pyrochta, Havlín, Mojžíš (A), Husa – L. Krenželok, P. Jelínek, Ordoš – Radivojevič (C), J. Mikyska, Svačina – Bartovič, Bližňák, J. Stránský – J. Vlach, Vantuch, A. Dlouhý – Martin Procházka.

