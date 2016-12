Další gólman na nosítkách! V Brně nedochytal po nárazu Bartošák

Branka pod kotlem nejvěrnějších brněnských fanoušků je v poslední době v hale hokejové Komety snad prokletá. Podruhé během necelých dvou týdnů z ní zdravotníci odváželi brankáře na nosítkách, obětí byl tentokrát vítkovický gólman Patrik Bartošák. Zápas Kometa-Vítkovice (1:2 po nájezdech) patřil jemu až do prodloužení, v němž se nepříjemně zranil.

V čase 61:25 najížděl na Patrika Bartošáka brněnský kapitán Leoš Čermák, atakovaný zezadu obráncem, a svůj důrazný protiútok se soupeřovým přičiněním zakončil pádem do brankáře. Do nejlepšího hráče Vítkovic narazil tak prudce, že Bartošáka musel z ledu zvedat doktor a odvézt ho na ošetřovnu.

Z té pak Bartošák putoval stále ještě na nosítkách do nemocnice. Měl zafixovaný krk.

„Podrobnosti ještě nevíme, snad se brzo dozvíme víc. Bartošák inkasoval zásah do oblasti hlavy, čili jestli to může být otřes mozku nebo něco s krční páteří… nevíme,“ tápal na tiskové konferenci vítkovický trenér Pavel Trnka.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Vítkovice: Vítkovice musejí střídat brankáře! V prodloužení se zranil Bartošák, led opustil na nosítkách, do hry jde Dolejš • VIDEO TV TIPSPORT

Byl to druhý zápas v Brně v řadě, ze kterého odjel výborně chytající brankář do nemocnice. Před reprezentační pauzou 11. prosince v utkání Kometa-Mladá Boleslav (4:1) přišel k úrazu brněnský gólman Marek Čiliak. Dodnes je veden ve stavu zraněných.

Bartošáka v urputném utkání znamenitě zaskočil Daniel Dolejš. V prodloužení musel čelit oslabení, pak pochytal všechny tři nájezdy.

„Je nepříjemné jít takhle do zápasu na jeho konci. Patrik podal skvělý výkon a najednou jsem tam musel jít pár minut před koncem já. To bylo těžké. Je to loterie. Rozhýbete se, protáhnete si třísla, trochu si zabruslíte v brankovišti a jde se na to,“ řekl Dolejš.

Podle kapitána vítězného celku Rostislava Olesze šel Dolejš do branky zahřátý, protože během celého utkání upíjel z termosky horký čaj od kustodů.

„Fakt to říkal? Nesmíte taky Rosťovi všechno věřit, on si rád vymýšlí,“ komentoval to pobavený brankář. „Napil jsem se jonťáku na nervy,“ upřesnil.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 58:31. M. Erat Hosté: 53:20. Tomi, . Olesz Sestavy Domácí: Vejmelka (Jekel) – O. Němec, Trška, Bartejs, Gulaši, Štencel, Malec, Zábranský – R. Erat, H. Zohorna, M. Erat – Zaťovič, V. Němec, Haščák – J. Káňa, Čermák, Vincour – Dočekal, Dvořák, Dostálek. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Klok, Sloboda, Baranka, Hrbas, Výtisk, L. Kovář, Sedlák – Kucsera, O. Roman, Vandas – Olesz, Stastny, Hudeček – D. Květoň, E. Němec, P. Zdráhal – Illéš, Tomi.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Vítkovice: Hrdinou Vítkovic se stal Rostislav Olesz, který proměnil rozhodující nájezd • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Vítkovice: Zaťovič objel bránu a chtěl zakončovat k tyči, Bartošák ho vychytal na poslední chvíli • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Vítkovice: Erat využil chyby Stastnyho a vyrovnal na 1:1 • VIDEO TV TIPSPORT