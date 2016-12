Boleslavský obránce Holub vytekl: Jsme normálně nazdárci

Už toho bylo moc. Defenzivní pilíř boleslavské sestavy Jan Holub vypadá jako klidný člověk, po domácí prohře s Litvínovem (3:6) ale dal i on najevo emoce. S mikrofonem předstoupil před hrstku věrných fanoušků a prosil je, aby dále tým podporovali. „To není normální, co tady předvádíme,“ rozzlobeně hodnotil zápas.

Mladá Boleslav před vánočními svátky rozhodně neprožívá povedené období. Na tříbodovou výhru čeká už šest utkání. Po úterním ztraceném zápase se Zlínem (2:3 po prodloužení) přišla další rána v podobě debaklu od Litvínova 3:6. Holub nevidí v boleslavské hře příliš světlých momentů. Na otázku, co je špatně, vyhrkl jednoznačně: „Úplně všechno!“

Středočechům se hrubě nepovedla první třetina, kterou prohráli 0:3. V dalším průběhu utkání už byli v pohodě hrajícímu Litvínovu zdatným soupeřem. „Když prohráváte o tři góly, tak začnete útočit, valit to dopředu, hrajete bez nervů. Vždycky z toho něco vyplave,“ reagoval na vývoj střetnutí třiatřicetiletý obránce.

Boleslavi zatím nepomohla ani trenérská rošáda, kdy odvolaného Mariana Jelínka nahradil na pozici asistenta kouče Boris Žabka. „Tady to o trenérech vůbec není. Máme tady výborného trenéra Frantu Výborného. Nezlobte se na mě, ale takového hodného dědečka mít. Tak proč si toho nevážíme?“ hledal odpověď odchovanec libereckého hokeje.

Po zápase přijel bývalý obránce Slavie za několika domácími příznivci a emotivně si s nimi vyměňoval názory. „Chtěl jsem jim poděkovat, aby měli hezký Vánoce a hlavně, aby chodili na hokej. Protože to hrajeme pro ně. Tady je krásná vlajka ‚Jsme jeden tým‘, a když už ani lidi nebudou chodit na hokej, tak pro koho to budeme hrát?“ řečnicky se tázal zkušený bek.

Na utkání si našlo cestu jen 2658 diváků. Po konci první třetiny se arénou snad poprvé v sezoně neslo hromadné pískání. Neuspokojivé výsledky a předváděnou hru už neunesli ani shovívaví diváci.

Boleslav nedostane příležitost vánoční přestávky, Extraliga se rozjede už v pondělí a Středočeši zavítají na led Vítkovic. „Ještě nám ten vlak neujel. Je půlka sezony. Podívejte se na Vary, Pardubice nebo Zlín. Ten tři roky po sobě půl sezony hraje dole a v závěru se dostanou do play off. A nikdo to neřeší. Musíme pokračovat v tvrdé práci a ono se to třeba otočí,“ neviděl Holub všechno černě.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:05. Musil, 34:52. Orsava, 47:09. Musil Hosté: 03:07. Jurčík, 03:34. Lukeš, 14:46. V. Hübl, 34:31. Lukeš, 41:42. Válek, 58:25. M. Hanzl Sestavy Domácí: Lukáš (Halász) – T. Voráček, Štich, Hanzlík (C), Stříteský, Trončinský, Holub, Kučný, Kurka – Lenc, Musil, Pospíšil – Látal, Urban, Klepiš – Orsava, Vampola (A), Žejdl – Pabiška (A), Jonák, Fronk. Hosté: Janus (Petrásek) – Kubát, Gula, Z. Sklenička, Sörvik, F. Pavlík, Pilař, Kokeš – Lukeš, V. Hübl (A), Gerhát – M. Hořava, R. Hanzl (A), M. Hanzl – Trávníček (C), J. Šimeček, Jurčík – Válek, Strnad, Jánský.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mladá Boleslav - Litvínov: Martin Hanzl zvýšil gólem na 3:6 • VIDEO Tipsport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mladá Boleslav - Litvínov: Srážku se spoluhráčem odnesl Vampola, poranil si koleno • VIDEO Tipsport TV