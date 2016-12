Růžička chytal po 104 dnech extraligu: Nevyhráli jsme, nemám dobrý pocit

Chytal v prvním kole v Třinci a od té doby ani zápas. Martin Růžička léčil koleno a do branky Pardubic se postavil až po 104 dnech. Nebyl to šťastný návrat. „Těžko se mi ten zápas hodnotí. Pauza byla opravdu hodně dlouhá. Asi to nebylo úplně takové, jak bych si představoval,“ říkal po porážce 1:5 v Hradci. Inkasoval čtyřikrát, poslední gól padl do prázdné brány.