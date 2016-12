Proč druholigový Olten? Chtějí postoupit, říká o odchodu Polanský

Jiří Polanský v Třinci skončil poté, co se veřejně ozval proti trenérovi Vladimíru Kýhosovi, když na dva zápasy vypadl ze sestavy. Byl přesvědčený, že k tomu trenéra nevedly hokejové, ale osobní důvody. Kauza HC Polanský nakonec skončila odchodem na hostování do Oltenu. „Odjíždět budu pravděpodobně v neděli a uvidím, jestli se stihnu dát dohromady s týmem na zápas 27. prosince,“ říká pro iSport Polanský.

Nabídek jste měl víc, proč zrovna druholigový Olten?

„Byla to nabídka vyloženě na play off, mají cíl postoupit do první ligy. Sledoval jsem jejich výsledky a chtěl jsem zkusit Švýcarsko, popřípadě si tam udělat dobré hokejové jméno.“

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Třinec - Karlovy Vary: Domácí fanoušci se transparentem rozloučili s Polanským • VIDEO Květoslav Šimek (Sport)

Co hrálo klíčovou roli při vašem rozhodování?

„Rozhodující byla asi země, ostatní spoluhráči vždy o Švýcarsku mluvili jen v superlativech.“

Nabídky byly i z domácí soutěže, extraliga vás nelákala?

„Nabídky z extraligy přišly jako první a byl jsem za ně rád. Přece jenom, po dlouhé době v Třinci to pro mě byl nějaký ukazatel, jak si stojím na hráčském trhu. Byl jsem ale s vedením Třince domluvený, že pokud bude možnost, sezonu dohraji na hostování v zahraničí.“

Pokud byste si extraligu vybral, podle všeho byste nemohl hrát vzájemné zápasy proti Třinci. Hrálo i tohle roli při rozhodování?

„Přiznám se, že trošku to roli hrálo. Utkání proti Třinci v základní části bych pravděpodobně nehrál. Víc by mě to ale mrzelo v případném play off.“

Co už víte o Oltenu?

„Olten jsem poslední dobou sledoval, vím jaké výsledky měli, kdo asi co hraje. Volal mi manažer a později i trenér, chtěli vědět, jestli se domluvím anglicky, když jsem nikde v zahraničí nehrál. Měli pár dotazů ohledně hokeje, já jsem se taky na něco zeptal a bylo dobře, že jsem s nimi měl možnost aspoň na chvíli mluvit.“

Klub by chtěl postoupit do elitní soutěže, je to pro vás výzva?

„Jak jsem říkal, bylo mi sympatické, že první jejich slova byla o tom, že chtějí v play off dojít co nejdál. Pokud možno až do baráže o nejvyšší soutěž. Vím, že liga stojí hodně na cizincích, kteří můžou být jen dva v týmu, takže je prostor se ukázat. Na druhou stranu to nebude jednoduché, hrát každý zápas pod tlakem. Vím, že mají dva Kanaďany a vím, že budu muset přesvědčit, že na to mám. Nečekal jsem žádné garantované místo.“

Zkuste popsat, jak jste vlastně prožíval dny poté, co jste veřejně vystoupil proti trenéru Kýhosovi. Co při tom bylo nejtěžší zvládnout?

„Čekal jsem, že situace dopadne tak, jak teď. Samozřejmě mě to mrzí, opustit klub v tak dobře rozjeté sezoně, to bylo pro mě asi nejtěžší. Na druhou stranu to beru jako výzvu a třeba i nový impuls v kariéře. Víc bych to už ale rozebírat nechtěl.“