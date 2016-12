Nosítka, nemocnice. Co se stalo? Začal hned zjišťovat Bartošákův táta

Pohodovou vánoční atmosféru jim to během okamžiku srazilo na bod mrazu. Když se Dušan Bartošák, táta vítkovického brankáře, z online zpravodajství dozvěděl o nešťastném zranění svého syna v Brně, začal okamžitě shánět informace. Patrika Bartošáka odváželi z ledu na nosítkách, musel do nemocnice. Po večerním vyšetření v Brně si mohli všichni oddechnout. „Je v pořádku, po vyšetření mi volal Martin Prusek (trenér brankářů), že se na rentgenu nepotvrdil žádný problém krčních obratlů, ani nějaký silný otřes mozku.“

Patrik Bartošák se v Brně nepříjemně zranil v čase 61:25. Najížděl na něj v prodloužení brněnský kapitán Leoš Čermák, zezadu byl atakovaný obráncem Lukášem Klokem. A svůj důrazný protiútok se soupeřovým přičiněním zakončil pádem do brankáře. Do nejlepšího hráče Vítkovic narazil tak prudce, že Bartošáka musel z ledu zvedat doktor a odvézt ho na nosítkách ošetřovnu. Hned poté mířil na vyšetření do nemocnice.

„Zrovna jsme doma zdobili stromek, pohodová vánoční atmosféra, když jsme se o zranění dozvěděli z online zpravodajství,“ popisuje Dušan Bartošák. „Hned jsem se samozřejmě začal pídit po tom, jak to s klukem vypadá.“

Po vyšetření v nemocnici si mohli všichni oddechnout. Lékaři Bartošáka prohlédli, vyloučili problémy s krční páteří i silný otřes. Ještě večer jej pustili domů. „Podle všeho nafasuje límec na pohmožděný krk, ale nic vážného to naštěstí není. Pak už jsem mluvil i s Patrikem, taky si pořádně oddechl,“ dodal Dušan Bartošák.