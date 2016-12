Marné protesty! Měl gól Sparty platit? Podle mě ne, tvrdí Vondrka

Kdyby to šlo, neváhali by ani vteřinu. O tom, že gól Sparty na 2:1 neměl platit, byla střídačka Chomutova víceméně přesvědčena. Jen čárový rozhodčí viděl situaci jinak a spornou akci pustil. Jak ukazují opakované záběry, nejspíš mylně. Střele Petra Vrány předcházel podle všeho těsný ofsajd. „Jsou to klíčové okamžiky zápasu, nebylo by od věci zavést trenérskou challenge,“ říkal kapitán Pirátů Michal Vondrka. Moment ze závěru první třetiny ho nakonec nemrzel, Chomutov na Spartě vyhrál 3:2.

Dvakrát jste prohrávali, první gól jste inkasovali velice rychle. Nebál jste se, že to s mužstvem zamává?

„Nebál. Já dnes cítil z mančaftu sílu. Loni jsme sem přijeli a byli jsme vyjukaní z atmosféry, dnes to bylo jiné.“

Co bylo podle vás klíčovým momentem zápasu?

„Těch bylo víc. My měli v prvních sedmi minutách dvě velké šance, a kdybychom dali gól, vyvíjelo se to asi jinak. Oni měli zase přesilovky, které nevyužili. Spoustukrát je vychytal Králík (Tomáš Král). To byl základ úspěchu.“

Vy jste reklamoval u rozhodčích oba góly Sparty. Při druhém jste poukazoval na ofsajd, co se vám nezdálo při tom prvním? Že Ihnačák natlačil puk do branky i s brankářem?

„Říkal jsem rozhodčímu, že nás za tohle v sezoně už dvakrát vyloučili.“

VIDEO: Podívejte se na sporný gól Sparty:

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta Praha - Chomutov: Sparta využila přesilovku, Vrána zvýšil na 2:1 • VIDEO TV TIPSPORT

A co druhý gól a nejspíš ofsajdová situace? Je to přesně ten moment, kdy vám v extralize chyběla trenérská challenge?

„Já myslím, že jo. Je to ale otázka času, protože tohle jsou klíčové okamžiky, vůbec by to nebylo od věci. Z mého pohledu si myslím, že to ofsajd byl, je to můj osobní názor. Rozhodčí se rozhodl ve vteřině, musím se na to podívat.“

Co mu pak můžete říct? Taky to má v ten moment přece těžké…

„Má to těžké. Na druhou stranu je tam od toho. Ale nic k tomu říkat nebudu.“

Vy sám jste se trefil dnes v oslabení. Jako první hráč Chomutova v této sezoně. Je to úleva, že vám brejk ve čtyřech konečně vyšel?

„Nevím, kdo ze Sparty dostal puk k modré čáře, já na něj začal dotírat a spoluhráč ho trošku natřel. Vybojoval jsem puk, jel jsem sám na branku. Koukal jsem, jak bude brankář stát, jak bude vyjetý. Rozhodl jsem se těsně před ním, co udělám.“

Při závěrečném tlaku Sparty vám nezatrnulo, když jel rozhodčí osm vteřin před koncem kontrolovat video?

„Já nebyl na ledě, ale kluci co tam byli říkali, že gól padl úplně jasně po odpískání. Věděli jsme, že to neuznají.“

Chomutov na Spartě vyhrál vůbec poprvé v novodobé historii. Předtím si ze šesti zápasů v Praze odvezl jen jeden bod a hrozivé skóre 7:32. Věděli jste to před zápasem?

„Já jenom vím, že jsme tady dvakrát loni prohráli. To předtím nevím, ale říkali mi to hrůzostrašné skóre. Takže jo, tohle je loupež.“