Liberecký Will po výhře nad Třincem: Měl jsem víc tyček než zákroků

Co myslíte, stihnete je do konce sezony dohnat?

„Nad tím nechci vůbec přemýšlet. Na individuálním rekordu mi nezáleží, radši bych překonal nějaký týmový, třeba loňský v bodech… (usmívá se) S nulami to může kdykoli skončit, hlavní je mít po zápase tři body. Pokud bychom do konce sezony měli vyhrávat 6:5, bude mi to jedno.“

Stačilo málo a třinecký Corey Kane se místo zloby ze tří vstřelených tyček radoval z hattricku. Slyšet jste každou z nich?

„Jo, každou. Zvonilo mi to pěkně u uší, člověk to hned zaregistruje. No, občas se to takhle přihodí. V zápase se vždycky nějaká tyčka objeví. S Třincem jsem měl možná víc tyček než zákroků, ale to je občas potřeba. Štěstí se ke mně přiklonilo, bez něj to nejde. Za nulu jsem samozřejmě rád, ale tři body jsou daleko lepší. Zvlášť po Vánocích pro naše fanoušky. Dík patří celému týmu, máme výborné obránce, útočníci se perfektně vrací. Je to práce všech, od trenéra gólmanů až po třináctého útočníka. Já sám bych to neodchytal.“

Napadlo vás před sezonou, že byste po návratu do extraligy mohl být tak úspěšný?

„Věřím sám v sebe a pracuju. Dřina se vždycky vyplácí. Máme výborné zázemí, trenéři mi pomáhají být stále lepším gólmanem. Každá výhra je malá odměna. Není lepší pocit než po vítězném zápase. S Třincem jsme odvedli přesně to, co jsme chtěli. Ukázalo se, že jsme nesmírně silný tým, na soupeře, který je v Česku top, jsme se skvěle připravili. Výbornou práci odvedli naši trenéři, de facto jsme Oceláře k ničemu nepustili.“

Jaké to bylo naskočit hned po Štědrém dnu do práce?

„Je fakt, že volno jsme měli pouze 24. prosince. Ale to k tomu patří, nikdo si nestěžuje. Jsme rádi, že můžeme hrát zápasy, je to mnohem lepší než desetidenní volno. Doma jsme si s rodinou dali dobrou večeři a druhý den šli zpátky do práce. No, do práce, pro nás to není práce, ale zábava. Horší by bylo jít do fabriky.“

Na šlágr kola přišlo skoro 7300 lidí. Takhle by se vám to líbilo pořád, což?

„To víte, že ano! Lidi jsou tu skvělí, hrozně je obdivuju. Neslyšíte žádné sprosté pokřiky, úplná paráda. Fanoušci nás v jednom kuse povzbuzují, nikdy neřvou vulgarity, za což bych jim chtěl moc poděkovat. Jinde to takové není. Jsme moc rádi, že jsme jim vítězstvím dali malý dárek.“

Máte s fanoušky na venkovních stadionech úplně jinou zkušenost?

„Nechci na nikoho házet špínu, ale… Mně jde o to, že na hokej přichází spousta dětí, rodiny a je skvělé, jaká kultura fandění se v Liberci vybudovala. Klobouk dolů před lidmi, takhle to má vypadat. Jsem jim za to hodně vděčný.“