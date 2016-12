Zkoušel to v KHL, hrál i v zámoří. Litvínov posílí útočník Babincev

Hokejisté extraligového Litvínova získali novou posilu do ofenzivy. S vedením Vervy se na kontraktu do konce sezony dohodl mladý ruský forvard Semjon Babincev. Premiéru v extralize by si mohl odbýt již dnes v utkání 33. kola, v němž se Severočeši představí na ledě Komety Brno.