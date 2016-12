Poklona soupeři: Výtisk je normálně blázen! Musí být radost za ním chytat

Lámal se při vaší nevyužité přesilovce pěti proti třem zápas?

„Nemyslím, že se to lámalo vyloženě tam. Lámalo se to už v první třetině, kterou jsme hrozně zaspali. Pravda je, že přesilovky jsou naše velká slabina, to nás momentálně hodně ubíjí. To, že je neproměňujeme.“

Vítkovický obránce Výtisk během hry ve třech předvedl dva obětavé bloky. Co na to jako gólman říkáte?

„Pro gólmany tohle musí být radost za ním chytat, protože jim toho spoustu zablokuje. A hlavně jaké střely! Když to řeknu, je normálně blázen. Klobouk dolů, co všechno zablokuje. Neskutečné.“

V dohrávané přesilovce jste navíc inkasovali na 3:1, byl to konečný „hřebík“?

„Ani pořádně nevím, co se za naší bránou stalo, asi nějaká špatná souhra, nebo komunikace. Najednou to vyplavalo před bránu, kde byl úplně sám hráč. To se prostě v našich přesilovkách nesmí stávat. Není to poprvé, kdy se nám něco takového stalo.“

V první třetině jste se blýsknul parádním zákrokem proti Ondřeji Romanovi. Jak byste zákrok lapačkou popsal?

„Jo, dal mi tady v minulém zápase dva góly, čekal jsem od něj střelu na lapačku. Že vystřelí. Hrozně šikovný hráč, udělal to dobře, já se tam jen z posledních sil natahoval. A naštěstí mi to lízlo lapačku a vytečoval jsem to na tyčku. Aspoň takový světlý moment v zápase.“

