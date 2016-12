V Boleslavi to vře. Musíme si dát do držky, má jasno obránce Voráček

Mladá Boleslav se topí v krizi. Po reprezentační pauze se Středočechům nedaří, uvnitř týmu to vře. Po další domácí prohře s Plzní (2:4) se rozvášnil i obránce Tomáš Voráček. „Musíme si to v šatně vyříkat, nebo si dát do držky. Takhle to dál nejde,“ hodnotil týmovou krizi 26letý bek.

Semifinalisty z loňského play off zastihl prosinec ve špatném rozpoložení. Naposledy se Boleslav z tříbodového zisku radovala na konci listopadu. „Jedna stránka je deka, druhá kvalita. Ta tady sice je, ale bohužel si pořád jen říkáme, že si to sedne, ale ono si to zatím pořádně nesedlo. Není to dobrý,“ přiznal Voráček k výsledkovému zhoršení.

Bruslařský klub sráží v posledních zápasech i ztráty vedení. Třikrát z posledních čtyř zápasů šli Bruslaři do vedení, ani jednou se však neradovali z výhry. „Místo, abychom hráli jednoduchý hokej, kterej nás zdobil celou minulou sezonu, tak vymýšlíme nesmyslné věci v naší třetině. Chyby se nabalují a pramení z toho góly, které dostáváme,“ přemýšlel rodák z Ostravy nad příčinami proher.

Proti Plzni už to byla pro tým Františka Výborného pátá prohra v řadě, z toho třetí na domácím ledě. Člen širšího kádru české reprezentace je z výkonů před vlastními fanoušky hodně nespokojený. „Chápeme, že fanoušci chtějí vidět výsledky. Já osobně srdíčko do hry vkládám, i když to možná tak nevypadá. Když je ale na týmu taková deka, tak se zdá, že tam jsou laické věci,“ nehledal vinu v herním nasazení.

Bývalý hráč Vítkovic nebo Liberce už podobnou nepohodu pocítil v minulosti právě na severu Čech, odkud před dvěma lety zamířil do Mladé Boleslavi. „Já už něco podobného zažil. Vyhrabal jsem se z toho a dostal se i do nároďáku. Musíme se sebrat a hrát týmově. My si to pořád ale jen říkáme jak malé děti, ale to provedení na ledě tam není.“

Boleslav potřebuje zabrat, soupeři zespoda tabulky už se nepříjemně přibližují. V pátek čeká Středočechy zápas na ledě posledních Karlových Varů. „Nezáleží, jestli to jsou Karlovy Vary, Sparta nebo Liberec. Na tom už nesejde. Musíme jít do každého zápasu naplno a realizovat to na ledě. Nesmíme se posrat, teď se ukáže charakter,“ míří Voráček odhodlaně k dalším bojům.

