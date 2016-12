Zlín hrál aktivně, to je od něj hezký, líčil brankář Liberce Will

Na Zlín mu to jde úžasně. V sezoně proti výběru PSG vychytal už tři výhry. Dvakrát to byla bezgólová jízda (4:0, 5:0), dnes už se Roman Will pořádně zapotil. „Hodně se zvedli,“ viděl zblízka brankář mistrovského Liberce, jenž uhájil triumf 3:2.

Vzpomněl jste si na předchozí čistá konta proti PSG?

„Těsně před zápasem mi to problesklo hlavou, ale víc jsem na to nemyslel. Zlín je dobrý tým, kvalitní. A dnes nám to ukázal. Zvednul se oproti tomu utkání, které jsme na jeho ledě naposledy vyhráli 5:0. Tehdy nám to tam napadalo…Teď na nás nastoupil, hrál aktivně. To je od něj hrozně hezký.“

Vy snad fandíte Zlínu?

„To ne, ale je to tradiční klub. Pro hokej je dobře, že šel nahoru. Nebudu říkat, že jsem rád, když se mu nedaří. Vypadali dobře. Celý zápas to bylo 1:0 pro nás, pak jsme dostali gól, hned zase dva dali. To je hokej. Nakonec jsme byli ti šťastnější, za což jsme rádi.“

Jak to, že jsme měli prvního vyloučeného hráče až skoro v půlce třetí třetiny?

„Hrajeme opravdu disciplinovaně a snažíme se plnit, co máme. Dávali jsme si na to fakt pozor, protože Zlín má na přesilovky nepříjemné hráče.“

Vybavíte si při power play nějaký kritický moment?

„Pár jich tam bylo. Jarda Vlach a Adam Jánošík výborně zblokovali střely. A to, co prolítlo, jsme nějak zvládli. Jednou to Holas (Petr Holík) přímo přede mnou hezky tečoval na druhou stranu, naštěstí vedle. To mi taky trošku zatrnulo. Při power play musíte mít srdíčko i štěstíčko."

