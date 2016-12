Střelec Irgl: Moje góly proti Olomouci? Netahejme sem pravěk!

Když hrála v Olomouci před Vánocemi Sparta, vyjádřila se o podmínkách, které na olomouckém zimáku panují, jako o ruské zimě. Vy jste v Rusku léta hrál, takže se jeden ani nediví, že se vám v Olomouci daří…

(usměje se) „Fakt je, že zima tady je. S tím člověk, když do Olomouce jede, musí počítat. Vejdete do kabiny a máte ji vymrznutou. Ale myslím si, že obě kabiny, jak ta naše, tak ta domácí, na tom budou asi tak stejně, takže není vůbec na co se vymlouvat. Zvládli to v Olomouci jiní, musíme to zvládnout i my. To by bylo hodně smutné, kdybychom na to nějak poukazovali.“

Vždyť říkám, že vám to naopak evidentně vyhovuje. V prvním utkání v Třinci jste dal oba góly Ocelářů, rozhodující gól jste vstřelil i tentokrát…

„Ale netahejme sem pravěk! Vždyť to bylo někdy v září. To nehrálo vůbec žádnou roli. Tady se člověk musí soustředit na jiné věci. O Olomouci se ví, že doma hraje od první minuty hodně agresivní hokej plný dobrého bruslení. To je to, na co člověk myslí, když sem jede hrát.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Olomouc - Třinec: Irgl vystřelil Třinci vedení, 2:3 • VIDEO TV TIPSPORT

Přesto jste inkasovali jako první…

„To ano, ale myslím si, že jsme se tomu domácímu tlaku v první třetině docela vyrovnali. Určitě jsme v ní nehráli špatně. Místo abychom dali gól, tak jsme jeden dostali, to byl ten problém. Domácí to ještě více povzbudilo a nám se to dost těžko otáčelo.“

V minulém utkání v Liberci jste prohráli, nedali jste ani gól. Druhá porážka v řadě, to je pro tým jakým je Třinec, vždycky cosi neakceptovatelného. V Olomouci vám hrozila. Cítíte se být v takové chvíli víc pod tlakem?

„My jsme pod tlakem pořád. Ne kvůli tomu, že bychom mohli prohrát podruhé za sebou, ale jednoduše kvůli tomu, že nesmíme prohrávat vůbec. Od nás se čeká vítězství v každém utkání a my jsme v každém utkání pod tlakem bez ohledu na to, jak jsme hráli zápas před tím.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Olomouc - Třinec: Roth skóroval v přesilovce, 2:2 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Olomouc - Třinec: Přesilovku Olomouce využil Knotek, 2:1 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Olomouc - Třinec: Adamský zblízka vyrovnal na 1:1 • VIDEO TV TIPSPORT