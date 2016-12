Slavil jubileum, u tyčky dělal ze sparťanů blázny: Jiné góly nedám, říkal Kubiš

Odehrál šestistý zápas v kariéře a oslavil ho snad nejlépe, jak mohl. Dal dva góly, jeho Zlín šokoval favorita. Útočník Pavel Kubiš pomohl vyloupit O2 arenu akcemi, které spíš než hokejovou krásu poukážou na lajdáctví soupeřových obránců. „Byl to důraz na brankovišti. Já dám těžko někdy hezký,“ usmíval se Kubiš v Praze po výhře 3:0. Zlín díky němu poskočil do elitní desítky.

Sparta vás přestřílela, ale moc velkých šancí neměla. Byl to z vaší strany perfektní taktický výkon?

„Už poslední zápas doma s Libercem nebyl špatný. Hráli jsme dobře, ale prohráli jsme to v jedné přesilovce ve třech. Mrzelo nás to, ale tady před Spartou nás to strašně semklo. Pro nás je tahle výhra strašně důležitá z psychické stránky.“

Rozhodla zápas první třetina, po které jste vedli 0:2?

„I když jsme dali dva góly, nebylo to podle našich představ. Málo jsme stříleli, dali jsme góla snad ze všeho. Byla to spíš šťastná třetina.“

Byla pak na Spartě cítit křeč? Nehrála totiž dobře už v pondělí proti Chomutovu…

„Ne, vůbec. Sparta je dobrá, i když hraje špatně. Nebudu se bavit o křeči, i kdyby byla Sparta třináctá, jsou to pro nás důležité tři body, nehráli zas tak špatně. Ale jasně, poznáte, když mají lauf a hážou si to… Podržel nás taky Káša (Libor Kašík). Už jsme mu říkali, že jestli chce, abychom vyhrávali, musí chytat takhle (úsměv).“

Dal jste dva góly úplně stejně. Zpoza branky jste zametl puk k tyči. Neudělal jste si z obránců Sparty tak trochu blázny?

„To si nemyslím. Byl to důraz na brankovišti, já dám těžko někdy hezký gól. Jsem rád za tyhle… „

První gól o důrazu byl, při tom druhém jste snad ani nečekal, že vám dají možnost k tyči vyjet, ne?

„Čekal, že po mně půjdou, tak to tam uhraju nějak mezi nohama. Jenže po mně nikdo nešel, tak jsem to zkusil zasunout do branky. A projelo to tam.“

Ještě jste se ale koukal po rozhodčím…

„Dostal jsem hrazdu zezadu, nevěděl jsem, kde jsem. Myslím, že byla zbytečná… Taková férovka, no.“

Věděl jste, že je to byl váš 600. extraligový zápas v kariéře?

„Věděl. Včera mi volal mi bratránek, že mi gratuluje. Mám radost, že jsme k těm kulatinám uhráli body. Pro někoho možná není 600 zápasů ohromné číslo, já z něj radost ale mám. Překvapuje mě, že jsem tak dlouho vydržel (úsměv).“