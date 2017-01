Pardubice do konce sezony posílí brankář Hübl, Motoru pomůže mistr světa

Hokejový brankář Jaroslav Hübl odchází z Litvínova do Pardubic. S Dynamem se čtyřiatřicetiletý gólman, jenž by měl vytvořit dvojici s Martinem Růžičkou, dohodl na spolupráci do konce sezony. Velkou posilu získal i prvoligový Motor České Budějovice

"Jeho angažováním chceme zkvalitnit tento post. Jaroslav Hübl je kvalitním brankářem, má zkušenosti, které budou velmi důležité v další části sezony. Věříme, že v těžkých bojích, které nás v závěru tohoto těžkého ročníku čekají, nám pomůže," uvedl generální manažer a hlavní trenér Dynama Pavel Rohlík na klubovém webu.

Hübl působil v uplynulých třech sezonách v Bolzanu v mezinárodní lize EBEL, v níž v roce 2014 slavil titul. Před začátkem sezony byl na zkoušce v Litvínově, jehož dres v minulosti oblékal, a následně s klubem podepsal smlouvu. Verva hledala náhradu za dlouhodobě nemocného Michaela Petráska, který už se ale uzdravil, a tak Severočeši Hübla nyní uvolnili.

"V kontaktu jsme byli již před měsícem, před Vánoci se zintenzivnil a na přelomu roku jsme se domluvili na spolupráci," řekl Hübl, který za Litvínov odchytal čtyři zápasy a pomohl týmu ke třem výhrám. Působil i na farmě v prvoligovém Mostě.

V Pardubicích poprvé trénoval dnes a bude připraven nastoupit již do večerního zápasu na ledě Mladé Boleslavi. "Kluci mě přijali perfektně, trénink byl kvalitní, moc se těším na večer. Doufám, že budu pro tým posilou a pomohu k vzestupu v tabulce," dodal rodák z Chomutova, jenž v v nejvyšší soutěži odchytal 256 utkání.

Pokud Hübl za Pardubice nastoupí, stane se již šestým gólmanem, kterého předposlední tým soutěže do zápasů nasadí. V dresu Dynama se již objevili Brandon Maxwell, Ondřej Kacetl, Martin Růžička, Jakub Štěpánek a junior Milan Klouček. Maxwell, Kacetl a Štěpánek již působí jinde.

Motor získal mistra světa

Hokejisty prvoligových Českých Budějovic posílí obránce Filip Novák. Čtyřiatřicetiletý mistr světa z roku 2010 působil v této sezoně v Pardubicích a poté ve Slovanu Bratislava v Kontinentální lize, teď chce mateřskému klubu pomoct zpět do extraligy.

"Celé České Budějovice žijí Motorem, všichni tu sní o postupu do extraligy a i mě tahle atmosféra pohltila. Mužstvo tu funguje výborně, vede tabulku a já věřím, že do něj rychle zapadnu a všechno bude fungovat," uvedl Novák, který se s týmem připravoval již před svým pardubickým angažmá. "Kluky i trenéry znám a snad pomohu k tomu, co si všichni přejeme," dodal dvojnásobný vítěz Gagarinova poháru pro vítěze play off KHL.

Dres Českých Budějovic v nejvyšší soutěži Novák oblékal jen v sezoně 2007/08 po návratu ze zámoří. Po roce odešel do Ruska, kde nastupoval za Dinamo Riga, Balašichu, Dynamo Moskva, Slovan Bratislava a Čeljabinsk.

V Traktoru v létě skončil a poté se dohodl na měsíční smlouvě s Pardubicemi, za které nastoupil do devíti zápasů s bilancí gólu a tří asistencí. Následně se vrátil do KHL a hrál za Slovan, kde však po měsíci také skončil.

"Filip je obrovská osobnost, věříme, že bude jedním z lídrů a pomůže nám z téhle sezony udělat něco, na co se bude dlouho vzpomínat," uvedl generální manažer Stanislav Bednařík na adresu beka, jenž má na kontě i 17 utkání v NHL za Ottawu a Columbus. Do první ligy by Novák mohl poprvé zasáhnout v sobotu, kdy lídr soutěže přivítá druhé Kladno.