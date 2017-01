Liga v roce 1937? Děda říkal, že gólmana šili čtyřikrát za trénink, smál se Machovský

Jak se vám líbily vítkovické retro dresy?

„Já byl trochu překvapený, neviděl jsem je před tím. Jsou hezké a jsem rád, že se tradice drží a takové věci se oslavují.“

Pocházíte z Opavy, nehrál váš děda v roce 1937 za opavský Troppauer?

„Shodou okolností hrál jen do dorostu. A pak až po válce. Já vztah k Vítkovicím mám, chodil jsem tady jako kluk, dlouho jsem tady i trénoval. Rád v Ostravě hraju a jsem rád, že se nám podařilo vyhrát.“

Dovedete si představit, jaké to bylo - hrát v roce 1937?

„Děda mi říkal, že gólman byl vždycky šitý tak čtyřikrát za trénink. To mi stačí... Moc toho na sobě neměli - kožená rukavice, kožená lapačka a puky se vykopávaly. Dělám si srandu z našeho trenéra brankářů, že to ještě zažil a teď se nás to snaží naučit. (usmívá se) Smekám před hráči v té době.“

Váš děda ale za Opavu nechytal, ne?

„Ne, já jsem první brankář v naší rodině. A jsem rád, že jsem se udržel.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Vítkovice - Plzeň: Květoň ve skvělé pozici narazil na Machovského • VIDEO iSport TV

Vítkovice bodovaly devětkrát za sebou, jak cenné je pro vás tohle vítězství?

„Po pravdě, já osobně ani nevěděl, že za sebou mají tolik bodovaných zápasů. Jsme rádi, že jsme jim to utnuli. Potřebujeme body jako sůl, abychom se dostali nahoru.“

Když jste tady v říjnu hráli naposledy (1:4), tak mi přišlo, že vaše hra je nebe a dudy. Je to tak?

„Ono celý náš podzim je jako nebe a dudy. Konečně hrajeme dobrý hokej, jak jsme chtěli hrát a sbíráme body.“

I vy se cítíte v bráně komfortněji?

„Když se vyhrává, tak se každý gólman cítí komfortně. Jsem rád, že můžu klukům pomoct.“

Byl pro vás nejpernější zákrok proti Davidu Květoňovi ze 49. minuty? Mohl vyrovnávat na 2:2...

„To byla ta šance ze strany? Jo, čekal jsem střelu už ze středu, on (Sloboda) to ještě postrčil do strany Květoňovi. Naštěstí jsem se tam stihnul sklouznout a trefilo mě to.“