Můj první gól? Už jsem zapomněl, jak se radovat, usmíval se Veselý

Nevzpomněl si, že by čekal v sezoně na první zásah až do Nového roku. Dlouho dělal, že o nic nejde. Ale když nedávno našel Ondřej Veselý (39) své jméno mezi hráči s nejdelší bezgólovou sérií, zpozorněl. Proti Třinci smůlu konečně protrhl, trefil se dokonce v oslabení. „Kluci už se mi nebudou posmívat,“ ulevil si zlínský kapitán po triumfu nad Oceláři 4:2.

Cítíte úlevu?

„Zrovna jsem říkal, že když jsem dal gól, tak mě najednou budete chtít na rozhovor. Když ho dám, tak najednou hraju dobře. Jinak si toho nikdo nevšimnete.“ (smích)

Zásluhy v mezihře vám nikdo nebere. Ale čekají se od vás i branky…

„Abych pravdu řekl, tak mě nějak nedeptalo, že jsem neskóroval. Než jsem si přečetl článek o hráčích, co čekají nejdéle na gól. Člověku se to pak trošku dostane do hlavy. Kluci si ze mě dělali srandu.“

Nakonec to přišlo ve vašem 28. zápase v sezoně. A vy jste se ani neradoval.

„Já už jsem zapomněl, jak se mám radovat… V mém věku už to tolik neprožívám. Ale na jednu stranu to úleva je. Novináři už o tom nebudou psát. Na druhou stranu to beru, že jsme vyhráli nad Třincem, což je důležitější. Při tom gólu jsem jel pomalu, nebyl prostor na blafák. Tak jsem vystřelil mezi nohy.“

Po většinu času jste hráli proti lídrovi tabulky výborný hokej. Co vy na to?

„Asi jo. Ale Třinec nehrál svoji aktivní hru. Možná jsme ho do ní nepustili. Umí zahrát líp. Nám tam napadaly góly a výsledek jsme si až na posledních pár minut drželi.“

Co ten konec, kdy jste dvakrát po sobě lehce inkasovali?

„Nějaké obavy tam samozřejmě byly. Už jsme se hodněkrát dostali v závěru do potíží. Musíme hrát až do konce. Je fakt, že Třinec dal docela šťastné góly.“

Popište zlínskou proměnu k lepšímu pod novými trenéry Hamrlíkem a Svobodou.

„Víc napadáme, hrajeme bruslivější hokej. Tohle nám sedí a přináší sebevědomí. Možná se díky tomu lépe dostaneme do utkání. Nejsme úplně pasivní. Výsledky zatím jsou, to je hlavní. Herně to bylo proti Třinci o něco lepší než na Spartě. Tam nás držel brankář Kašík.“