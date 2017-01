Havlát hrál golf a myslel na konec. K návratu ho přesvědčil táta i Kometa

Na začátku nového roku by se mohl v hokejové Tipsport extralize uskutečnit velký návrat. S Kometou Brno trénuje 35letý útočník Martin Havlát, který se po sérii zdravotních problémů snaží obnovit aktivní kariéru - zřejmě naposledy. Ve videorozhovoru pro iSport.cz mluvil o svém zdravotním stavu a také o tom, jak se jeho návrat do Brna uskutečnil.

O tréninku

„Na ledě jsem byl s klukama potřetí, pořád to není ono. Cítím se, jako bych začínal letní přípravu, takže to bude chvíli trvat. Poslední tři týdny jsem chodil na Floridě dvakrát týdně bruslit, abych si vyzkoušel, jak na to bude moje tělo reagovat. Cítil jsem se dobře, takže tohle je další krok.“

O nabídce Komety

„Byl jsem připravený skončit úplně, ale v pravý moment zavolal Libor Zábranský a nalomil mě. Začal jsem přemýšlet jinak a vzal si čas na rozmyšlenou. Od září jsem nestál na bruslích, hrál jsem tenis a golf, což je trochu jiný pohyb. Po pohovoru s Liborem jsem to tedy zkusil a rozhodl se přijet.“

720p 480p 360p 240p <p>Martin Havlát od ledna trénuje s Kometou Brno. Pětatřicetiletý útočník a juniorský i seniorský mistr světa strávil většinu své kariéry v NHL, v roce 2015 kariéru ukončil kvůli zdravotním problémům. Nyní se ale pokouší k hokeji vrátit. </p> REKLAMA Havlát trénuje s Kometou! Chtěl bych ještě hrát před tátou, přeje si • VIDEO iSport TV

O návratu do Brna

„Jsem tu doma, žil jsem tu od dvou let. Kometa má skvělý tým, nejlepší fanoušky v Česku a hlavně tu mám rodinu. Žije tu také mamka s tátou.“

O svém otci

„Tátovi už je 86 let a jeden z největších důvodů k návratu je ten, že bych si chtěl ještě zahrát před ním. Konzultoval jsem s ním, jestli by chtěl, abych to ještě jednou zkusil a bylo to jeho přání, tak jsem tady.“

O prvním utkání za Kometu

„Kdy budu hrát? To vám řeknu až za pár týdnů. (úsměv)“