Olomouc kosí střevní chřipka. To jsem nezažil, kroutil hlavou Venera

Mimořádně zdecimovaný tým vedl olomoucký trenér Zdeněk Venera do úterního zápasu s Chomutovem. Hanáky totiž v den utkání sklátila střevní chřipka. Osm hráčů do zápasu vůbec nepustila, devátý Alex Rašner musel vzdát v jeho průběhu. Někteří další hokejisté Mory nastoupili se sebezapřením. Není divu, že Olomouc Chomutovu podlehla 1:3. Venera hráčům po utkání děkoval.

Kdy jste pochopil, o jak rozsáhlý atak střevní chřipky se jedná?

„Během úterka. To, co jsem během tohoto dne zažil, jsem zažil vážně poprvé. Aby v den zápasu devět hráčů dostalo průjmy a horečky a ostatní nastoupili ne zcela zdraví, to mě ještě nepotkalo. Už jsme si zvykli na to, že nám někteří hráči chybí dlouhodobě, ale tohle… To tu ještě nebylo.“

Den před utkáním jste žádné signály o blížící se kalamitě neměl?

„Ne. Nějaké zdravotní problémy jsme měli, ale nic nenasvědčovalo tomu, co přijde v den utkání. Od úterního rána mi neustále zvonil telefon, chodila mi jedna esemeska za druhou. Od rána jsme pořád měnili sestavu, postupně jsme vystřídali asi deset variant. Nakonec nám někteří vypadli ještě těsně před zápasem. Já o tom mluvím z toho důvodu, že pokud na tom hokeji někteří naši fanoušci byli a měli pocit, že to kluci jen tak odklouzali, tak to určitě ne. Já si naopak cením toho, jak to kluci zvládli. Málokdo ví, že třeba Juraj Mikúš, který do zápasu nakonec nastoupil, měl pět dnů po sobě čtyřicítky. Klukům musím poděkovat.“

Nezvažovali jste, že požádáte o odložení zápasu?

„Nešlo to. I proto, že ti hráči nám vypadávali v průběhu dne, ti poslední, jak jsem řekl, úplně před zápasem. Chomutov už byl v Olomouci, prostě už s tím nešlo nic dělat. To není jen o naší libovůli, že si můžeme odložit zápas. Tak jednoduché to není.“

Měli jste vůbec v takové stavu naději na úspěch?

„Je fakt, že nám nezůstala pohromadě jediná lajna. A dohrávali jsme skoro jen na dvě pětky. Ale i tak si myslím, že se kluci rvali a že kdyby se nám podařilo dát gól o něco dříve, ještě se s tím možná dalo něco udělat, i když síly rychle ubývaly.“

Není tajemstvím, že podmínky, které vládnou na olomouckém stadionu, a to včetně kabin, mají do ideálu daleko…

„To se dostáváme někam jinam. Samozřejmě, že ty podmínky v naší šatně ideální nejsou. Anebo jsou ideální právě pro šíření takovýchto nemocí, když se vyskytnou. Klimatizace žádná, a tak dále… Ale komentovat zimní stadion mi nepřísluší, tak bych o tom nerad mluvil nějak víc.“

V pátek vás čeká další zápas, bude mužstvo do té doby aspoň relativně v pořádku?

„Nevím. Doktor nás uklidňuje, že to jsou nějaké několikahodinové ataky a že za den za dva bychom mohli být v pořádku. Na středu jsme hráčům nechali volno a uvidíme, kolik nás bude ve čtvrtek.“