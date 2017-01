Dej po výhře na Libercem: Když hrajete tvrdě, berete soupeři síly

Bylo to velké drama. Liberec vedl v Hradci 2:0, byl nahoře, ale nakonec slavil domácí Mountfield. „Rychle jsme na konci druhé třetině srovnali, dostali se do laufu. Dali třetí gól a už to pak na konci nějak doplácali. Máme hroznou radost,“ jásal Rastislav Dej, který měl na svědomí vítězný zásah. Tahle bitva svojí kvalitou nadchla.

Moc často se nestává, aby Liberec ztratil dvougólové vedení. Co vás k takovému obratu nakoplo?

„Nevyvíjelo se to pro nás dobře, měli jsme hodně vyloučených, Liberec nám utekl na dva góly. Povzbudilo nás, jak se nám povedlo vrátit a srovnat na 2:2. Do třetí třetiny jsme nastoupili povzbuzení, plní sil a podařilo se zápas otočit. Liberec má hodně silný tým, musíme si výsledku vážit.“

Za stavu 0:2 dostal Liberec po zbytečném faulu Picarda pětiminutovou přesilovku. Nevyužil ji. Tam se zápas lámal?

„To byla pro nás asi nejtěžší chvíle. Ale přežili jsme a odpíchli se od toho. Byl to asi nejdůležitější moment zápasu.“

A pak asi i váš aktivní vstup do třetí třetiny...

„Jasně, dostali jsme se do laufu, věřili si, že to zlomíme na naši stranu.“

Byl ten uragán ve třetí třetině způsoben i tím, že jste vydrželi v pěti?

„Jasně, vyloučených bylo nejdřív hrozně moc a síly tam chyběly, dvakrát jsme se bránili ve třech proti pěti, jednou to Liberec využil. Pak se ale situace tím dlouhým ubráněným oslabením zlomilo. Vlilo nám to síly do noh, hecovali se. Hráli jsme s pukem, byli aktivní.“

Hráli jste hodně důrazně. Tohle byl způsob hry, jaký jste se o Vánocích naučili na Spengler Cupu ve Švýcarsku?

„Nemyslím, že by to bylo z Davosu, tam se až tak do těla nehrálo, aspoň podle mě. Liberec je tím známý, umí být tvrdý. Bylo důležité hrát taky tak, tímhle totiž berete soupeři síly, je to hodně nepříjemné, musíme v takhle aktivní hře pokračovat. Motali jsme se i hodně kolem branky, byli důrazní i tam.“

Zápas měl vysokou úroveň, hrál se ve skvělé kulise. Uvědomí si hráč hned po zápase, že tomu tentokrát nechybělo vůbec nic?

„Zápas se vším všudy, souhlasím. Prohrávali jsme, diváci nás hnali, my to otočili, hrálo se v rychlém tempu... Byl to hodně kvalitní extraligový zápas. Hlavní je, abychom v lednu udělali co nejvíc bodů, pak by se nám honily už těžko.“