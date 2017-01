Čtvrtý triumf v řadě. V Radegast indexu začíná hon na Výtiska

Přerušení nadvlády Jana Výtiska v letošním Radegast indexu bylo až do posledního prosincového utkání doslova na spadnutí. Olomoucký obránce Jan Jaroměřský vedl statistiku bojovníků před druhým Janem Výtiskem. Vítkovický nestor však v posledním extraligovém utkání nasbíral deset bodů a posunul se na první místo. Prosincové bodování tak ovládl s náskokem jediného bodu a počtvrté za sebou získal zelenou helmu pro nejobětavějšího hráče.

Se zelenou helmou, symbolem extraligových bojovníků, už se pomalu loučil. Před posledním utkáním v Litvínově věděl, že na aktuálního lídra Radegast index metriky Jaroměřského ztrácí jedenáct bodů. „Popravdě jsem s tím už nepočítal. Honza vedl o dost bodů a já si byl jistý, že zelenou helmu vyhraje on. Sám už jsem měl nachystanou helmu modrou,“ vrací se k poslednímu utkání loňského roku obránce Jan Výtisk.

Nebyl by to ale vyhlášený srdcař, aby ze sebe nevydoloval maximum. A povedlo se. Vítkovice si z Litvínova odvezly výhru 2:1, Výtisk si navíc přibalil deset bodů do Radegast indexu, který tak celkovými 68 body ovládl počtvrté za sebou. Jeho konkurent Jan Jaroměřský si totiž připsal dva záporné body a zaostal za vítězem o jediný bod. „Prohrát takhle těsně je samozřejmě škoda. Na zelenou helmu jsem si trochu myslel, ale vím, že dokud není nic hotovo, neupínám se k tomu,“ říká k prosincovému vývoji olomoucký obránce, který svého vítkovického soupeře považuje za srdcaře a obětavého bojovníka.

„Pokud v každém utkání udělá deset až dvanáct bodů, pak si zelenou helmu zaslouží. Ale nebojte, on jednou s hokejem skončí. To pak dostaneme šanci i my,“ dodává se svým pověstným humorem obránce Jaroměřský.

Zelená helma Jana Výtiska prošla od října, kdy mu jako vítězi každoměsíčního hodnocení náleží, nemalou obměnou. Říjnová a listopadová utkání odehrál se jménem Petra Míčka. Ten byl za svou obětavost pro milovaný klub vyhlášen v rámci projektu Hořká volba nejobětavějším fanouškem Vítkovic, odměnou mu pak bylo jeho jméno právě na Výtiskově zelené helmě. V prosinci odehrál utkání proti Spartě s kamerou v helmě.

Pro lednová utkání převezme Jan Výtisk novou zelenou helmu z rukou zkušeného hokejového obránce a bývalého hráče Vítkovic Daniela Kysely v průběhu nadcházejícího týdne.