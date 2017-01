Liberec posiluje útočné řady. Z KHL se vrací člen zlaté party Jakub Valský

Zajímavou posilu do útoku ulovili Bílí Tygři z Liberce, jejichž řady rozšíří navrátilec Jakub Valský. Osmadvacetiletý útočník se vrací do míst, kde na jaře získal mistrovský titul, po němž si zkusil angažmá v KHL. Člen širšího reprezentačního kádru odehrál za Slovan Bratislava celkem 34 zápasů a po návratu do Čech podepsal se severočeským klubem smlouvu do konce sezony s dvouletou opcí.